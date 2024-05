Antena 3 CNN › Emisiuni Antena 3 CNN › News Hour with CNN › România se promovează cu sare și ceaiuri, la târgurile internaționale de turism. Explicația ministrului Radu Oprea România se promovează cu sare și ceaiuri, la târgurile internaționale de turism. Explicația ministrului Radu Oprea

Franţa are Parisul, Elveţia are Alpii, Italia are istorie, arhitectură şi mâncare delicioasă, Grecia are plajele mirifice, România are ceaiuri şi sare! Cel puţin aşa a ales ministrul Turismului să ne promoveze ţara la târgurile internaţionale. Iar ideea va fi pusă în practică şi cu ajutorul unei hărţi interactive, la care se lucrează acum.

de Mia Lungu 06 Mai 2024 • 18:40