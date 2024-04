Controversa manelei care a înnebunit planeta. ”Made in Romania” a stârnit dezbateri aprinse pe internet

Este dezbatere aprinsă pe internet pe tema manelei care a înebunit planeta. ”Made in Romania”, care s-a auzit în vestiarul echipei Inter Milano atunci când echipa a câştigat campionatul Italiei, este în centrul unei controverse uriaşe.

Piesa are aproape 20 de ani de când a fost compusă de Marius Moga şi Smiley, însă versiunea în care a devenit celebră este a manelistului Ionuţ Cercel, care nu ar fi avut însă acordul compozitorilor să o preia şi să o cânte.

Piesa care a înebunit planeta a fost lansată, în 2007 de Simplu, sub numele ”Mister Originality”, compozitori fiind Marius Moga şi Smiley. Un an mai târziu, Loredana a făcut un remake al piesei, a redenumit-o Made in Romanie, avand acordul compozitorilor pentru a o prelua.

La scurt timp, fiul cunoscutului manelist Petrica Cercel, Ionut Cercel, care era pe atunci doar un copil, a preluat melodia, fără acordul compozitorilor, și a lansat propria sa variantă. Marius Moga a părut indiferent, la acel moment, afirmând că

"Nu mi s-a cerut voie, dar nu am ce să le fac. M-aș fi supărat dacă vreun coleg din pop-dance ar fi plagiat o compoziție de-a mea", spunea Marius Moga, în 2008, potrivit CANCAN.

Melodia care a înnebunit planeta

Se întâmpla acum aproximativ 15 ani, şi scandalul s-a stins destul de repede. Până când, la începutul acestui an, frații Kadîr și Berdan Kalin, cunoscuţi pe reţelele sociale, în special pe TikTok, au descoperit varianta lui Ionuţ Cercel şi au început să creeze clipuri în care dansează pe această piesă, în diverse ipostaze şi colţuri ale lumii.

Fraţii Kalin sunt din Turcia, la fel şi Hakan Çalhanoğlu, mijlocașul celor de la Inter. El a adus melodia în vestiar şi l-a făcut din nou faimos pe Ionuţ Cercel.

”Echipa de fotbal Internationale Milano a sărbătorit câștigarea titlului, nici nu știu exact, pentru că nu prea le am cu fotbalul, eu sunt cu muzica și atât, dar e o mare bucurie pentru că știu cât de mare este această echipă Internationale Milano”, este mesajul transmis de Ionuț Cercel.

”Made in Romania” este acum hitul momentului pe TikTok, existând mii de clipuri, cu sute de milioane de vizualizări, în care piesa este folosită ca fundal sonor.