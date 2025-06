Tanczos Barna a cerut demiterea directorilor de la Salrom și Apele Române. „Este inacceptabil ce s-a întâmplat ieri la Praid”

„În cadrul ședinței de guvern de astăzi, am cerut demiterea directorilor de la Salrom și Apele Române.

Este inacceptabil ce s-a întâmplat ieri la Praid! În timp ce, la fața locului, reprezentanții ministerelor, experți internaționali, autoritățile pentru situații de urgență și autoritățile locale lucrează pentru a proteja populația și a găsi cele mai bune soluții pentru gestionarea dezastrului minier, la București guvernul a acordat sprijin financiar imediat pentru cei care trăiesc din turism, iar organizații civile și oameni simpli au început să doneze pentru a-i ajuta pe localnici. Între timp, cele două companii se ceartă între ele, ignoră deciziile experților, lasă zeci de mii de oameni fără apă și agravează și mai mult daunele provocate mediului.

Această iresponsabilitate nu poate rămâne fără consecințe — trebuie trași la răspundere cei care au greșit. De aceea, am cerut astăzi colegilor din Guvern să ia măsurile necesare pentru ca directorii celor două companii să fie demiși imediat și să fie numiți în locul lor oameni care pot ține situația sub control.

Praid nu va fi lăsat singur — nu vom permite nimănui să pună în pericol siguranța locuitorilor, alimentarea cu apă și resursele naturale ale regiunii!”, a scris viecpremierul UDMR pe pagina sa de Facebook.

În Guvern a fost scandal din cauza situației de la Salina Praid. Firma angajată de Salrom pentru reparații, potrivit unor surse, o firma mică, cu experiență puțină, având doar șapte angajați în acte, fondată acum doi ani, cu o arhitectă care se prezintă ca fotograf pe internet, a dărâmat digurile construite zilele trecute de Apele Române, pe motiv că nu își pot continua lucrarea.

Drept urmare, salinitatea de pe Târnava Mică a crescut joi foarte mult și brusc și dezastrul ecologic riscă să ajungă și în județul Alba, nu doar în Mureș.