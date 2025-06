Firma adusă de Salrom a dărâmat digurile ridicate la Praid, cerute de experți. Dezastru ecologic pe Târnave. 40.000 de oameni fără apă

Situația este tot mai critică la Praid. FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim

Este scandal la Guvern, din cauza situației critice de la Praid. În timp ce zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă, ministrul Finanțelor se contrazice cu ministrul Mediului. Tanczos Barna a cerut demisia directorului de la Apele Române și a directorului Salrom. Ministrul spune că cele două companii au făcut o intervenție neautorizată la Praid și fără să se consulte cu specialiștii și astfel a fost contaminat râul Târnava Mică. Mircea Fechet neagă informația și spune că „acest caz nu se confirmă”.

Până în prezent, la Praid, s-au aflat și experți internaționali trimiși de Comisia Europeană. În tot acest timp lucrurile au mers mai bine, recomandând construirea a două diguri pe pârâul Corund, care au deviat parțial apa, ducând astfel la scăderea salinității în apele care ies din zonă. Însă, odată cu plecarea specialiștilor, Apele Române și Salrom au intrat în conflict, fiecare luând decizii diferite, fără să se consulte.

În urma situației critice, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a cerut demisia directorului de la Apele Române și a directorului Salrom. Premierul a fost, de asemenea, anunțat.

Ministrul spune că cele două companii au făcut o intervenție neautorizată la Praid și fără să se consulte cu specialiștii și astfel a fost contaminat râul Târnava Mică, apa nemaifiind potabilă pentru mai multe localități.

Pe de altă parte, ministrul Mediului îl contrazice pe Tacnzos Barna, spunând că „Apele Române nu au făcut niciun fel de intervenție”.

„Cauza la care se refera Tanczos Barna nu se confirmă”, a mai adăugat Fechet.

Firma angajată de Salrom pentru reparații, potrivit unor surse, o firma mică, cu experiență puțină, având doar șapte angajați în acte, fondată acum doi ani, cu o arhitectă care se prezintă ca fotograf pe internet, a dărâmat digurile construite zilele trecute de Apele Române, pe motiv că nu își pot continua lucrarea.

Drept urmare, salinitatea de pe Târnava Mică a crescut joi foarte mult și brusc și dezastrul ecologic riscă să ajungă și în județul Alba, nu doar în Mureș.

Președintele CJ Harghita cere măsuri pentru evitarea unei catastrofe ecologice în zonă

Chiar și preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Biro Barna-Botond, susţine că firma care lucrează la Praid pentru devierea pârâului Corund a efectuat lucrări care au dus la creşterea salinităţii în râul Târnava Mică şi cere măsuri urgente şi responsabilităţi clare pentru a evita o catastrofă ecologică în zonă.

Biro Barna-Botond a declarat miercuri seara, pentru Agerpres, că firma respectivă, contractată de Salrom, ar fi dărâmat cele două diguri construite pe baza recomandărilor experţilor internaţionali şi a deviat pârâul într-un bypass care nu a avut impermeabilitate iar apa care a traversat masivul de sare a dus la creşterea salinităţii în râul Târnava Mică.

În opinia preşedintelui CJ Harghita, există trei măsuri care pot contribui la rezolvarea situaţiei de la Salina Praid, prima fiind înlăturarea din funcţie a directorului general Salrom şi a directorului general de la Apele Române, întrucât consideră că nu poate fi încredinţată rezolvarea problemei tot celor care au o anumită responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Eu nu am nimic cu ei, pentru că nici nu-i cunosc. Dar strict managerial, oamenii care au responsabilitate, nu ştiu câtă, dar au, pentru situaţia existentă nu pot să rezolve situaţia”, a spus Biro.

A două măsură, în opinia sa, ar fi ca, prin hotărâre de guvern, comisia interministerială constituită în urma situaţiei de criză de la Praid să fie împuternicită cu atribuţii mărite şi responsabilităţi clare.

A treia soluție, consideră preşedintele CJ Harghita, ar fi declararea stării de urgenţă la Praid, pentru ca prin ordin militar să fie centralizate toate responsabilităţile şi sarcinile într-un singur centru de decizie.

„Asta am văzut eu din prima zi: că nu avem responsabilităţi clare, sarcini clare (…) şi nu putem face niciun pas înainte. (…) Nu se pot lua decizii urgente, clare, consecvente, cu responsabilitate clară, pentru că o parte din responsabilitate e la mai multe entităţi. (…) Văd cele trei variante ca să se poată rezolva cumva situaţia creată şi ca să evităm catastrofa ecologică. Nu este onest faţă de comunitatea din Praid, faţă de comunitatea din judeţul Mureş, faţă de instituţiile statului şi trebuie acum să recâştige încrederea oamenilor”, a subliniat preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

Populaţia, sfătuită să îşi facă stocuri de apă

De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a anunțat că joi va fi sistată furnizarea apei în reţeaua publică din municipiul Târnăveni şi comunele Găneşti şi Băgaciu, în urma creşterii salinităţii apei râului Târnava Mică. 40.000 de oameni vor fi afectați. Populaţia este sfătuită să îşi facă stocuri de apă. Oamenii sunt îndemnaţi să nu consume peştii morţi găsiţi în apele curgătoare.

„În cursul zilei de astăzi, 12.06.2025 pe raza UAT Târnăveni, Găneşti, Băgaciu urmează să fie sistată furnizarea de apa prin intermediul reţelei. Se recomandă realizarea de stocuri de apă menajeră. ISU, Aquaserv şi autorităţile locale vor distribui apa potabilă şi menajeră populaţiei. A nu se consuma peştii morţi din apele curgătoare!”, a transmis, joi, ISU Mureş.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş s-a reunit din nou, miercuri, după ce s-au constatat creşteri ale salinităţii apei în râul Târnava Mică, generată de infiltraţiile masive din zona Salinei Praid. Populaţia din zonă a fost sfătuită să îşi facă stocuri de apă potabilă.

„S-a luat măsura evacuării unui debit de 5 mc/secundă din barajul Bezid pentru următoarele ore şi la nevoie se va creşte la valoarea de 10 mc/secundă (dacă situaţia impune)”, a transmis Prefectura Mureş, în urma şedinţei CJSU de miercuri.

De asemenea, potrivit sursei citate, distribuirea apei potabile continuă în regim de urgenţă, cu implicarea autorităţilor locale şi a echipelor de intervenţie în special pentru bătrâni, copii, bolnavi, iar pentru ceilalţi cetăţeni prin punctele de alimentare cu apă instituie de SC Aquaserv SA cu sprijinul autorităţilor publice locale.

„Apa din reţeaua publică şi din sursele actuale NU este considerată adecvată pentru adăparea animalelor, fapt pentru care începând cu data de 12.06.2025. se vor relua transporturile de apă pentru animale cu cisterne din dotare ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” Mureş. De asemenea, există riscul iminent de a se opri uzinele de apă de la Fântânele (în următoarele ore) şi Târnăveni (în cursul zilei de joi). Recomandăm populaţiei din zonele deservite de cele două uzine de apă (municipiul Târnăveni, comunele Adămuş, Băgaciu, Fântânele şi Găneşti) să efectueze stocuri de apă potabilă pentru consum şi uz casnic, ca măsură de prevenţie.Monitorizarea calităţii apei va continua în regim permanent şi se vor lua măsurile adecvate în funcţie de valorile măsurătorilor”, se mai arăta în comunicat.

„Există riscul să ne trezim cu un adevărat dezastru ecologic”

În acest context, ministrul Mediului avertizează că „există riscul să ne trezim cu un adevărat dezastru ecologic”.

„Pur și simplu cursul de apă trebuie deviat din apropierea minei. Există riscul să ne trezim cu un adevărat dezastru ecologic. Vom cunoaște în scurt timp costul devierii. Trebuie să mutăm un munte de 18 m, sa expropriem, să deviem un drum. Va dura ani de zile, dar trebuie să facem asta. Am citit o analiză care spune că devierea permanentă nu este o soluție de dorit. Inflitrațiile nu au avut loc doar din cauza cursului de apă. Au fost izvoare subterane, ape pluviale. Important e să punem populația în siguranță. În cazul prăbușirii unui tavan din salină, vorbim de metri, nu de litri și impactul va fi mult mai mare decât ce am trăit azi-noapte și astăzi. Ne pregătim pentru astfel de situații. Am mai avut situația de la Ocna Mureș, nu suntem la prima abatere”, a mai spus Mircea Fechet.