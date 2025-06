Un avion cu 242 de pasageri, care zbura spre Marea Britanie, s-a prăbușit după decolare, în India

Un avion Air India s-a prăbușit pe aeroportul din orașul Ahmedabad. Foto: Colaj/X

Un avion al companiei Air India s-a prăbușit în apropierea aeroportului din orașul Ahmedabad, din vestul Indiei, au relatat joi canalele de televiziune din India, fără a specifica numărul victimelor. Avionul se îndrepta spre Marea Britanie. Potrivit agenției Reuters, citate de BBC, la bordul zborului se aflau 242 de pasageri.

Accidentul s-a produs în timp ce aeronava decola, au relatat canalele TV. Imaginile au arătat resturi în flăcări, cu fum negru gros ridicându-se spre cer în apropierea aeroportului. Se pare că avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială.

Air India passenger plane, carrying more than 130 passengers, which was headed to London, crashed near Ahmedabad airport. Fire brigade rushing to the spot. pic.twitter.com/jVQWeEdxRR — Korah Abraham (@thekorahabraham) June 12, 2025

Air India Ahmedabad-London international flight has crashed during takeoff in Ahmedabad, Gujarat. 242 passengers were reportedly on board.

Praying for everyone’s safety. ? pic.twitter.com/stWTaYoyhe — Tajinder Bagga (@TajinderBagga) June 12, 2025

Peste 200 de persoane se aflau la bordul avionului care zbură spre aeroportul Londra Gatwick. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu oameni mutați pe targă și duși cu ambulanțe.

#BREAKING

Air India passenger plane that crashed into a hospital shortly after take off was a Boeing 787 Dreamliner heading to London, and had 242 souls on board. pic.twitter.com/9IMdo6V6EH — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) June 12, 2025

-știre în curs de actualizare-