Studenții la medicină din Ahmedabad erau la cantină și mâncau când a căzut avionul Air India peste ei

Ancheta tragediei aviatice din India este în plină desfăşurare, motiv pentru care au apărut noi informaţii. Avionul Boeing 787-8 Dreamliner s-a prăbuşit peste un cămin al medicilor din India în timp ce studenţii luau prânzul. O mamă a povestit într-un interviu emoţionant că fiul ei a sărit de la etajul doi al unui hostel, în timp ce aeronava se prăbușea peste aceasta, potrivit BBC.

În imaginile care au fost filmate de câţiva martori se văd urmările accidentului aviatic care a avut loc joi într-o zonă rezidențială din apropierea aeroportului Ahmedabad. Pe înregistrări se văd bucăţi din fuselaj și aripi înfipte în clădirea de cămin, iar alte părţi ale aeronavei sunt împrăștiate pe o facultate de medicină și în sala de mese a acesteia, unde studenții își luau pauza de prânz.

Unii dintre localnici au spus că au auzit explozii puternice și au văzut un fum gros ridicându-se în cartierul rezidențial Meghaninagar, unde aeronava a lovit căminul medical al Colegiului Medical BJ. Momentan, nu se ştie numărul victimelor de la sol, însă, o mamă a mărturisit jurnaliştilor de la BBC că fiul ei a sărit de la etajul doi al unei clădiri, în timp ce avionul se prăbușea peste aceasta. Tânărul a suferit mai multe răni, dar, din fericire, este în afara pericolului.

Ramila a spus că băiatul ei tocmai intrase în căminul medicilor pentru pauza de prânz când aeronava Boeing 787-8 Dreamliner s-a prăbușit peste clădire. Rudele victimelor așteaptă vești despre cei dragi.

La fața locului au fost recuperate până acum cel puțin 204 corpuri, inclusiv ale pasagerilor și ale persoanelor aflate la sol.

