Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. Cum a motivat decizia preşedintele Aleksandar Vucic

Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. FOTO: Hepta

Președintele Aleksandar Vucic a declarat că Serbia va reintroduce serviciul militar obligatoriu, pentru ca ţara să-și consolideze capacitățile de apărare într-un mod măsurat şi să descurajeze orice potențial agresor, conform Novinite.

Vucic a declarat că durata serviciului militar n-a fost stabilită clar, dar va fi probabil în jur de 75 de zile. El a subliniat că inițiativa nu este menită să-i împovăreze pe tineri, ci să-i pregătească pentru responsabilitățile de adult și îndatoririle civice.

"În curând vom introduce serviciul militar, fie că este vorba de 75 de zile, fie pentru o perioadă diferită. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le pune nicio problemă. Și într-un timp foarte scurt, toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a spus Vucic la postul Pink TV.

Conform sistemului planificat, toți bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani vor fi obligați să intre în cazărmi militare. Programul va consta în două luni de antrenament militar intensiv, urmate de două săptămâni de exerciții pe teren.

Pentru femei, stagiul militar rămâne voluntar. Vucic a menționat că, chiar și în forma sa voluntară, serviciul oferă tinerilor un sentiment de responsabilitate și o modalitate concretă de a contribui la dezvoltarea țării.

Cetățenii care refuză să poarte arme din motive morale sau ideologice vor avea opțiunea serviciului civil, dar această alternativă va dura mai mult de 150 de zile, fiind de două ori mai lungă decât programul militar standard.

Potrivit lui Vucic, această structură asigură atât respectul pentru convingerile personale, cât și echitatea în cadrul sistemului, consolidând în același timp ideea că fiecare ar trebui să contribuie la societate într-o formă sau alta.