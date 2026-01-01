Cel mai gras om din lume a murit la vârsta de 41 de ani

În 2017, Juan Pedro Franco a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai grea persoană din lume / foto: Profimedia Images

Juan Pedro Franco, bărbatul care doborât un record mondial Guiness ca fiind cea mai grasă persoană din lume, a murit la vârsta de 41 de ani, în Mexic. El era tratat la un spital din statul Aguascalientes, însă starea de sănătate s-a deteriorat rapid în urma unei infecții renale.

Juan Pedro Franco a murit în Mexic, în Ajunul Crăciunului.

Bărbatul era tratat la un spital din statul Aguascalientes și a murit în urma unei infecții renale, potrivit presei internaționale.

José Antonio Castaneda, medicul său, a confirmat decesul, explicând că acesta a suferit complicații cu câteva zile înainte de deces.

În 2017, Juan Pedro Franco a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai grea persoană din lume. La momentul respectiv, cântărea aproape 600 de kilograme.

Încă din copilărie avea probleme cu greutate. La doar șase ani cântărea 60 de kilograme, iar la 17 ani, ajunsese la 228 de kilograme.

„Simplul fapt de a putea ridica brațele, de a te ridica în fiecare zi, de a te împinge să bei un pahar cu apă sau de a merge la baie te face să te simți grozav. Este minunat să te poți mișca mai mult și să fii mai autonom”, spunea el despre noul său stil de viață.

În 2017, a fost inclus într-un program medical intensiv sub supravegherea doctorului Castaneda, iar rezultatele au fost vizibile.

„Corpul meu își urma propriul drum, fără niciun control. Am încercat să țin dietă zi de zi, dar nimic nu a funcționat, eram disperat”, mărturisea Franco.

În 2020, Franco a supraviețuit COVID-19, deși se afla în categoria de risc extrem din cauza istoricului său medical.