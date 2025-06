Miraculosul loc 11 A din avionul Air India prăbușit joi. A apărut un supraviețuitor, care a scăpat fără răni grave din tragedie

Un pasager aflat pe locul 11A a fost găsit în viață, după ce un avion Air India, cu destinația Londra, s-a prăbușit la scurt timp după ce a decolat din Ahmedabad. La bord se aflau 242 de persoane.

„A fost găsit un supraviețuitor în scaunul 11A. Acum este internat și primește îngrijiri medicale. Nu putem spune deocamdată câți oameni au murit, dar numărul victimelor ar putea crește, pentru că avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială”, a declarat șeful poliției din Ahmedabad, GS Malik, potrivit India Today.

Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, care se afla printre cele 242 de persoane aflate la bordul zborului Air India AI171 care s-a prăbușit astăzi, a supraviețuit miraculos accidentului. Ramesh, în vârstă de 38 de ani, era așezat pe locul 11A în avionul care s-a prăbușit joi după-amiază în apropierea aeroportului Ahmedabad, provocând moartea a peste 200 de persoane.

O înregistrare video realizată la câteva momente după prăbușire îl arată pe Ramesh rănit mergând spre o ambulanță, în timp ce trecătorii îl înconjoară punându-i întrebări despre soarta celorlalți pasageri din avion.

This man walking in white shirt Mr. Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11 A has survived the today's Air India plane crash in Ahmedabad, Gujarat. It's a miracle. He is the only one survivor confirmed by Ahmedabad Police. Thanks God. pic.twitter.com/gGLgt479m5