România a predat Turciei comanda grupului naval care curăță Marea Neagră de mine. După Turcia, urmează Bulgaria

România a predat Turciei comanda grupului naval care curăță Marea Neagră de mine. Foto: Getty Images

Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul.

Cu acestă ocazie a avut loc și ședința bianuală a Comitetului MCM Black Sea, unde a fost prezentat bilanțul activităților desfășurate sub comanda Forțelor Navale Române, a transmis MApN, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în perioada iulie-decembrie 2025, Forțele Navale Române au participat la MCM BS TG cu puitorul de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu”, în calitate de navă-comandant a grupării, și cu vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”. În această perioadă au avut loc două activări ale MCM BS TG (10-24 iulie și 4-17 octombrie), în cadrul cărora navele au participat la Exercițiile multinaționale BREEZE și POSEIDON.

Principiul comenzii prin rotație a fost stabilit prin Memorandumul de înțelegere semnat la data de 11 ianuarie 2024, la Istanbul, Turcia. Astfel, comanda Grupării MCM Black Sea va fi asigurată pentru următoarele șase luni de Forțele Navale ale Turciei, iar în cea de-a doua jumătate a anului de Forțele Navale ale Bulgariei, urmând ca Forțele Navale Române să preia din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.

Scopul principal al Grupului operativ îl constituie menținerea siguranței traficului maritim în Marea Neagră, prin desfășurarea de activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, precum și executarea unor operații conexe de căutare și salvare pe mare.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, cu o echipă de scafandri împotriva dispozitivelor explozive (EOD) la bord, a plecat marți, 6 ianuarie, din portul militar Constanța, pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, și pentru a participa la cea de-a opta activare a grupării de la înființare, care are loc în perioada 6-18 ianuarie.

Pe durata misiunii, gruparea va face escale în porturile Umuryeri (Turcia), Burgas (Bulgaria) și Constanța (România), pentru refacerea capacității de luptă.