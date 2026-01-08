Petrolierul Elbus, din ”flota fantomă” a lui Putin, a fost bombardat în Marea Neagră. Nava a căutat ajutor în Turcia

Petrolierul Elbus, lovit de drone. Foto: Profimedia Images

Petrolierul Elbus, sub pavilion Palau, care se afla în drum spre portul rusesc Novorossiisk, a fost avariat într-un atac cu drone navale în Marea Neagră, în largul coastei Turciei, relatează Lloyd's List, citată de Moscow Times. Potrivit publicației, dronele au atacat nava în după-amiaza zilei de miercuri, 7 ianuarie, în timp ce se îndrepta spre est, la aproximativ 55,6 km în largul districtului Abana din provincia Kastamonu. Petrolierul a deviat apoi de la cursul său și s-a îndreptat brusc spre coasta turcească.

Potrivit lui Haberturk, secțiunea superioară a petrolierului a suferit avarii. Nava a trimis un semnal de urgență, la care a răspuns personalul Gărzii de Coastă turce, care a remorcat petrolierul în portul Inebolu pentru inspecție și examinare. Nava este în prezent ancorată în acostarea din apropierea satului Erkekarpa, în așteptarea unei evaluări a pagubelor. Marina turcă investighează incidentul. Mai exact, efectuează studii tehnice pentru a determina sursa atacului. Nu au fost raportate victime sau poluarea apei. Autoritățile turce, ruse și ucrainene nu au comentat încă oficial atacul. Canalul ucrainean Telegram „Operativniy ZSU” susține că petrolierul în cauză face parte din „flota din umbră” a Rusiei, care se îndrepta spre Novorossiysk pentru încărcare.

Înainte de aceasta, în noiembrie și decembrie, au avut loc patru atacuri asupra petrolierelor care transportau petrol rusesc. Trei nave au fost atacate în Marea Neagră, iar o alta în Mediterană. CNN și Reuters au relatat că aceste atacuri au fost o operațiune comună a Serviciului de Securitate al Ucrainei și a Marinei Ucrainene. Atacurile au fost efectuate folosind ambarcațiuni fără pilot. Ministerul rus de Externe a condamnat anterior atacurile cu drone navale asupra a două petroliere, Kairos și Virat, numindu-le „acte teroriste” și o tentativă „de a împiedica eforturile internaționale în curs de desfășurare pentru a aduce o pace durabilă”.

Între timp, sursele ziarului The Atlantic au susținut că președintele american Donald Trump a autorizat Ucraina să atace infrastructura petrolieră rusească pentru a împinge Moscova spre negocieri de pace. Cu toate acestea, Kievul a decis să meargă mai departe și a început să atace navele „flotei din umbră”.