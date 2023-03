Schimbări majore pentru cei care vor să îşi ia permisul de conducere auto

Numărul mare de accidente şi poluarea excesivă sunt motivele pentru care Uniunea Europeană propune noi reguli pentru acordarea permiselor de conducere. Ce trebuie să ştie toţi şoferii.

O nouă directivă europeană ar putea introduce pentru prima dată noțiunea de permis de conducere digital, accesibil prin intermediul unui telefon mobil.

În plus, printre noile reguli se află şi una referitoare la toleranța zero pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice pentru șoferii începători, pentru cel puțin doi ani de la obținerea permisului. De altfel, tinerii vor putea susține examenul auto la 17 ani.

Schimbări majore permise de conducere auto. Reguli examen

Examenul ar putea deveni mai greu. Noii şoferi ar trebui să înveţe cum să conducă preventiv, cum să evite pericolele mai bine dar şi să folosească sistemele de siguranţă ale maşinii.

"Au tot felul de sisteme care ne fac să rămânem pe drum, se numesc sisteme active. ABS, ESP, controlul tracțiunii tot felul de senzori care transmit informaţii calculatorului şi maşina ştie să reacționeze atunci când şoferul greșește puţin.

Şoferul nepregătit nu ştie că maşina l-a salvat, crede că el e doar foarte bun şofer", a spus Titi Aur.

Schimbări majore permise de conducere auto. Informaţii utile pentru tinerii şoferi

În acest moment, la noi în ţară multe dintre mașinile pe care se face şcoala de șoferi nici nu au astfel de sisteme automatizate.

"Aici vorbim de educaţie, ca să ajungi la nivelul de educaţie care trebuie, corespunzător, ar trebui ca tot sistemul să facă lucruri", a mai spus Titi Aur.

O altă propunere este ca tinerii să-şi poată lua permisul de conducere mai devreme, de la 17 ani, dar vor putea conduce doar acompaniați, până la majorat. O perioadă de probă, de 2 ani, ar putea fi şi ea introdusă.

"Legat de tineri este foarte important să înțelegem că obținerea permisului de conducere creează o responsabilitate suplimentară şi în prezent, din păcate, în procesul de formare a viitorilor posesori de conducere în România lipsesc acele elemente de identificare şi gestionare a factorilor de risc în trafic", a spus Cătălin Codescu, preşedinte asociaţia victimelor accidentelor de circulaţie

Schimbări majore permise de conducere auto. Măsuri mai drastice pentru șoferi

Noul regulament propune şi măsuri mai drastice: transformarea în infracțiuni a mai multor fapte pentru care şoferii sunt acum doar amendați. Asta ar urma să reducă semnificativ riscul de accidente. Şi actualizarea cunoștințelor de către cei care au deja permis de conducere ar fi o soluţie.

"Mi se pare super ok, să ne mai calmăm un pic",

"Bucureștiul nu este un oraş în care se conduce corect",

"Da, ar fi indicat", sunt doar câteva din părerile românilor în ceea ce privește permisul de conducere digital.

Momentan aceasta este doar o propunere a Comisiei Europene. Dacă va fi adoptată, ar introduce pentru prima dată noțiunea de permis de conducere digital, accesibil prin intermediul unui telefon mobil sau al unui alt dispozitiv digital, care va fi recunoscut în întreaga UE.

Acest lucru ar facilita efectuarea de procese administrative și înlocuirea, reînnoirea sau schimbarea permisului de conducere, deoarece va fi posibilă efectuarea întregii proceduri online.