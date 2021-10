Școlile rămân deschise indiferent de incidență. Elevii nu sunt testați

Elevii vor fi testati de doua ori pe saptamana. Insa, in cazul in care cursurile se desfasoara in online, pentru a se putea reintoarce in banci in a 8 a zi, elevii vor avea nevoie de un test PCR negativ.

"În toată această perioadă se fac teste în școli. Vor putea fi utilizate - tocmai ce am transmis o instrucțiune către toate inspectoratele școlare județene - și pentru testarea acelor elevi care vor să revină în a 8-a zi la școală pe baza prezentării unui test negativ.

Acolo unde nu există cabinete medicale școlare am solicitat să se adreseze direcțiilor de sănătate public", a declarat Sorin Cîmpeanu.

Școlile rămân deschise chiar dacă numarul de noi infectări crește de la o zi la alta. Cursurile se suspendă la o școală dacă 50% dintre clase au activitatea întreruptă din cauza COVID-19. Riscul este şi mai mare având în vedere că testele non invazive nu au fost disponibile si multi parinti nu erau de acord cu alt tip de testare.

Cei din domeniu afirmă că durata testării va lua din durata orelor de curs.

Ministrul Educaţiei a precizat şi că în şcoli vor fi demarate controale severe pentru a se asigura că regulile împotriva răspândirii virusului sunt respectate.

