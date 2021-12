Şeful Poliţiei de Frontieră, despre timpii de aşteptare la punctele de trecere în România: "Au scăzut semnificativ"

Nervi, jigniri, înjurături şi scuipături la propriu azi în vămile din vestul ţării. Românii nevaccinați care se întorc acasă refuza carantina, în condițiile în care din țările în care ei vin este impus deja lockdown. Cei vaccinaţi acuză că timpul pentru completarea formularelor este prea mare.

204.000 de persoane au tranzitat granițele României pe la frontieră cu Ungaria. Mai exact, la frontiera cu Ungaria au trecut aproximativ 125.000 de persoane, la frontiera aeriană au trecut 43.000 de persoane iar la frontiera cu Moldova au trecut aproximativ 16.400 de persoane. Comparativ cu anul trecut creșterea este de 120%, iar la frontiera cu Ungaria creșterea este de 250%.

Liviu Bute, chestor pricipal Poliţia de Frontieră a explicat care este situaţia în acest moment.

„În ultima parte a zilei de ieri acest trafic a scăzut consistent, astfel că în data de 19 decembrie în jurul ore 23:00 traficul a revenit la normal, acesta însemnând un trafic de până la 30-40 de minute pentru fiecare punct din vestul ţării.

Ca o comparație cu traficul din 2019, pot să spun că avem în acest an, dacă comparăm ultima săptămână cu cel din 2019, avem un trafic cu 30% mai scăzut. Întradevăr, la aeroporturi a fost un trafic destul de mare şi în acest an, dar comparând cu 2019 vedem că şi aici avem o scădere.

Noi am anticipat acest trafic şi am lucrat la capacitate maximă. Zilnic am avut 3.800 de poliţişti care au desfășurat activități specifice. Am ținut permanent legătura cu omologii maghiari cu care am stabilit o serie de masuri care vor fi luate gradual în cazul în cazul în care acest flux masiv de cetăţeni vor veni să intre în România", a spus chestorul Liviu Bute, șeful Poliţiei de Frontieră la News Hour With CNN de la Antena 3.

Reamintim că, din această noapte a intrat în vigoare obligativitatea completării Formularului Digital pentru toate persoanele care intra în România. Formularul se completează online şi nu trebuie tipărit, el fiind citit automat de dispozitivele noastre, în interval de câteva secunde.

Autorităţile recomanda ca formularul digital (PLF) să fie completat anterior prezentării la controlul de frontieră în punctul de trecere. Dacă persoana nu a completat formularul până la intrarea în România, acesteia i se permite intrarea în ţară, dar are un termen de 24 de ore pentru a-l completa.

Informaţii privind situaţia punctelor de frontieră deschise traficului internațional se regăsesc pe aplicația Trafic on-line care poate fi accesată la AICI

