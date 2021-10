Sistemul de sănătate este în colaps. Imagini exclusive din secția ATI de la Spitalul ”Matei Balș”

Autoritățile din România au activat şi Mecanismul de protecţie civilă al UE.

”România, după cum cunoașteți, este parte din Mecanismul de protecție civilă european. (...) Noi am cumpărat oxigenatoare, câteva sute bune am cumpărat prin bugetul de stat, dar astea toate sunt în utilizare. Ca să le suplimentăm, am solicitat oxigenatoare și știm că este o țară care a achiziționat pe banii UE, prin programul ”Rescue”, oxigenatoare, și sperăm să obținem de acolo un număr”, a declarat Raed Arafat.

Maria Coman şi Liviu Dochiţa au mers în secţia de ATI a spitalului Matei Balş și au transmis imaginile, în exclusivitate, la ”News Hour with CNN”.

Acolo, bătălia nu se dă pentru voturi, ci pentru viaţa oamenilor.

Sunt 19 pacienți internați pe doar pe un singur etaj, toți nevaccinați. Starea lor este una extrem de gravă, ajungând cu saturația de oxigen chiar și la 54%, aproape jumătate din cât ar fi normal să aibă o persoană.

Pentru că apropiații celor internați la ATI nu le pot fi alături să îi strângă de mână și să le spună o vorbă bună, mesajele lor ajung să fie lipite pe pereții din saloanele de spital.

”Ești cea mai bună mamă și cea mai bună bunică. Luptă să te faci bine, avem nevoie de tine”, este unul din mesajele lipite pe peretele de lângă patul unui pacient internat la ATI.

