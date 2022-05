Un șofer a fost bătut cu pumnii în cap de polițiștii locali, după ce ar fi lovit autospeciala și pe unul dintre agenți, la Iași

Conflictul a pornit de la faptul că șoferul a staționat într-o stație de autobuz și a fost atenționat de polițiști să nu parcheze acolo. Echipajul poliției locale se afla atunci în serviciul de patrulare și fluidizare a traficului rutier de pe bulevardul unde a avut loc incidentul.

Șoferul ar fi devenit agresiv după ce a fost legitimat și ar fi lovit cu picioarele autospeciala și pe unul dintre polițiștii locali. Bărbatul a fost imobilizat, iar pe imagini se vede cum polițiștii locali îl lovesc pe bărbat. Ulterior, acesta a fost dus la secția, unde i s-a întocmit dosar penal pentru ultraj, iar polițiștul lovit s-a deplasat la spital pentru investigații medicale.

Șoferul susține că el este victima în acest caz, însă polițiștii spun altceva.

„L-a lovit pe colegul meu în arcada dreaptă. Când am văzut sânge am coborât și am procedat la imobilizarea cetățeanului. Între timp colegul mai fusese lovit o dată în zona nasului și a gurii.”, spune unul dintre polițiștii care l-au lovit pe șofer.

Conducerea poliției locale Iași a anunțat că va face o anchetă internă pentru a stabili cauzele care au dus la acest incident și dacă s-au respectat procedurile privind imobilizarea bărbatului și folosirea forței.