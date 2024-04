Spitalul din România cu investiţii de 15 milioane de euro, la un pas de faliment din cauza salariilor. Reacţia ministrului Sănătăţii

Situaţie absurdă în România! O unitate sanitară în care s-au investit peste 15 milioane de euro pentru modernizare e la un pas de faliment!

Managerul spitalului Târgu Cărbuneşti din Gorj a şocat întrega ţară cu anunţul despre faliment, fiind primul spital care ar ajunge într-un astfel de impas din cauza datoriilor acumulate în ani de aproape şase milioane de lei.

Astăzi, în faţa jurnaliştilor, directorul a spus că a folosit un termen nepotrivit, dar că situaţia financiară a spitalului e una dificilă şi îşi va da demisia. De la vârful Ministerului Sănătăţii, lucrurile se văd altfel. Alexandru Rafila spune că managerul nu are ce căuta în această funcţie dacă nu a ştiut să facă o reorganizare astfel încât spitalul să câştige bani. Evident, în tot acest scandal, cei care au de suferit sunt pacienţii.

"Suntem într-o situaţie foarte delicată, am folosit un termen nepotrivit ca şi faliment pentru că suntem totuși un spital, dar suntem într-o situaţie foarte delicată din punct de vedere financiar. Nouă ne mai lipsesc 4 miliarde pentru furnizori lună de lună", spune Sorin Medințu, manager Spital Cărbunești

Managerul Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești ridică din umeri şi spune clar şi răspicat că spitalul pe care îl conduce de un şi jumătate e la un pas de faliment. A preluat conducerea unităţii sanitare cu datorii de 20 de milioane de lei, de atunci, datoria s-a dublat.

Managerul spitalului ia în considerare varianta să demisioneze

"Probabil o să-mi dau demisia. Nu pot să manageriez acest spital. Suntem depășiți ca şi cheltuieli", mai spune Sorin Medințu, manager Spital Cărbunești.

Iar datoriile nu sunt singura problemă.

În acest spital, în ultimii ani, statul a băgat peste 15 milioane de euro, iar majoritatea banilor au provenit de la Guvern. Managerul susţine că datoriile acestui spital sunt de peste 1,2 milioane de euro, iar 99% din bugetul alocat spitalului se duce pe salarii.

Salariile a peste 573 de angajați. Concret, în fiecare lună Spitalul primește bani de la trei instituţii. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj care plăteşte salariile şi serviciile medicale în valoare de aproximativ 5,5 milioane de lei, apoi de la Consiliul Local, în subordinea căruia este, 100 de mii de lei pentru investiţii şi cheltuieli de funcţionare, iar de la Ministerul Sănătăţii pentru Compartimentul de Primiri Urgenţe - aproape un milion de lei. Întrebat astăzi, ministrul Sănătăţii spune că ştie situaţia.

Reacţia ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila

"Dânsul nu prea are ce să caute ca manager la un spital. În mod evident dacă nu faci servicii medicale şi plăteşti doar salarii personalului care este numeros înseamnă că e o problemă de management pentru că şi structura spitalului şi tipul de servicii trebuie adaptate nevoilor acelei comunităţi. Mie mi se pare că are prea mulţi bani. De unde să plătească salarii dacă are 40% paturi ocupate şi 60% goale", spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

În acelaşi timp, pacienţii spun că ar fi un dezastru având în vedere că spitalul deserveşte o treime din populaţia judeţului Gorj.

"Nu suntem de acord cu aşa ceva. Vă daţi seama",

"E singurul spital pe zonă şi e un spital bun, nu pot să zic"

"Nu se poata aşa ceva! Şi noi unde mergem atunci",

"Cum să se închidă spitalul că e spital de urgenţă", spun oamenii.

Primarul susţine că falimentul este departe, iar spitalul va fi salvat

"E o declaraţie nefericită a domnului manager. Mai e mult până departe, chiar dacă spitalul e într-o situaţie dificilă în acest moment pentru că s-au acumulat anumite plăţi restante la furnizori", spune primarul din Cărbunești, Danut Birău

În acest sens, autoritatea locală a făcut demersuri către Ministerul Sănătăţii, dar secretariatul general al Guvernului pentru a salva spitalul de faliment.

"Eu sper să nu se ajungă la acest lucru, trebuie purtate discuţii şi cu primăria Tg. Cărbuneşti care are în subordine acest spital. Fondurile de la casă nu se pot suplimenta. Spitalul are cheltuieli foarte mari şi a rămas cu o structură de personal foarte mare din perioada în care a fost spital COVID.

Am făcut demersuri şi către Ministerul Sănătăţii şi către secretariatul general al guvernului pentru a ne ajuta să trecem de această perioadă dificilă", spune Daniel Șurlea, director CAS Gorj.