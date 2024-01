Statul român a încasat din impozitul pe bacșiș doar o treime din cât estimase. Datele din raportările către Ministerul de Finanţe

Românii au dat bacşis de aproape 300 de milioane de lei anul trecut. Cel puţin oficial, în raportările făcute către Ministerul de Finanţe. Asta înseamnă că statul a avut un eşec în acest sens: a încasat anul trecut trei ori mai puţin decât estimase în buget. Guvernul se aştepta să vină cel puţin 95 de milioane de lei din impozitul introdus la 1 ianuarie 2023.

În urmă cu un an, atunci când a fost introdusă această impozitare asupra bacșișului, Guvernul se aștepta să strângă într-un an aproximativ 95 de milioane de lei. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Conform datelor oferite de ministerul Finanțelor, din ianuarie și până în noiembrie 2023, statul a reușit să acumuleze doar 26 de milioane de lei din impozitarea bacșișului.

În primele șase luni ale anului trecut, statul reușea să încaseze doar 6 milioane de lei, iar jumătate din banii încasați proveneau de la impozitele plătite de restaurantele și barurile din Capitală, în timp ce sumele cele mai mici proveneau din județe precum Vaslui, Sălaj sau Tulcea.

Această impozitare a bacșișului este de 10%, iar Guvernul a decis să o aplice încă de anul trecut. Practic, de la 1 ianuarie 2023, firmele sunt obligate să evidențieze distinct pe bon sau nota de plată bacșișul.

Această sumă este considerată venituri cu reținere la sursă, iar odată ce sunt plătite, banii sunt distribuiți de către angajator către angajați. Cei care nu respectă aceste reguli, riscă să primească amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.