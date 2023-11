Anunțul guvernanților în fața celor din mediul de afaceri, cu privire la taxe și impozite: ”În anul 2024 nu vor fi modificări”

Nu ştim ce vom plăti anul viitor: salariile sau impozitele! Aceasta este îngrijorarea oamenilor de afaceri transmisă astăzi în faţa premierului Marcel Ciolacu şi a preşedintelui Senatului Nicolae Ciucă, la Forumul "Dezvoltăm România", organizat de Intact Media Group. Reprezentanţii marilor companii se arată nemulţumiţi de măsurile fiscal bugetare adoptate de Executiv.

Ca să răspundă îngrijorărilor, premierul Marcel Ciolacu a asigurat mediul de business din România că anul viitor nu vor aprărea noi poveri fiscale. Declaraţia a fost făcută la forumul Dezvoltăm România, organizat de Intact Media Group.

”În anul 2024 nu vor fi modificări de taxe și impozite, am convenit deja în coaliție! Cred că a fost una dintre cele mai aprinse discuții când am luat măsurile fiscale pe acest procent de 1 la sută pe cifra de afaceri, care cu certitudine va fi unul pentru anul 2024”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

La rândul lui, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat că este important să se țină cont și de profit și că s-a convenit ca valoarea să fie reanalizată.

”Este una dintre puținele situații din lume unde se taxează cifra de afaceri, mai sunt doar câteva țări și așa cum am susținut până acum, susținem și acum, chiar dacă se adoptau astfel de măsuri trebuie să se țină cont de profit și acolo unde profitul era mai mic de 6 la sută valoarea să fie mai mică. Am reușit și am convenit ca acum să nu aibă o perioadă mai mare de un an și în funcție de efecte, ea trebuie să fie reanalizată”, a declarat Nicolae Ciucă.

Oamenii de afaceri au spus că se simt marginalizaţi atunci când se iau decizii economice importante. Multe dintre aceste decizii au impact major în bugetele lor.

”Când spui 1 la sută pare foarte puțin, de ce se agită lumea ce contează, mărim prețurile cu 1 la sută. Așa cum spuneam cred că acum 2 ani când au un profit de 2 la sută, 1 la sută este jumătate din impozitul pe profit, care e 50 la sută sau 60 la sută, se adâncește pierderea se acumulează arieratele, ce desfaci într-un an se va rezolva poate in 10. Am vorbit mereu de predictibilitate, acum pe fruntea investitorilor scrie impredictibilitate. Sursa de plată a impozitului de profit este profitul, nu cifra de afaceri!”, a declarat Anca Vlad, antreprenor.

Liderii coaliţiei i-au asigurat pe antreprenori că se vor consulta cu aceştia atunci când vor exista modificări fiscale şi vor continua să susţină şi să ajute mediul de afaceri.

”Mi-aș dori ca luna viitoare pentru că în decembrie vom aproba în Parlament și noua lege a bugetului să avem o discuție aplicată să vedem unde mai trebuie să bugetăm scheme și programe de susținere pentru mediul de afaceri. Noi, pe lângă cele existente, nu sunt mature până nu avem și acceptul CE pentru a nu fi considerate ajutor de stat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Codul Fiscal a fost anunţat ca prioritate pentru Coaliţie pentru jumătatea anului viitor.