Ce au găsit ucrainenii când s-au întors în Gostomel, locul măcelului de la începutul invaziei ruse

Corespondentul CNN Scott McLlean a vizitat o familie din Gostomel care a decis să se întoarcă, în ciuda numeroaselor obstacole pe care a trebuit să le învingă.

În timp ce rușii bombardau suburbiile Kievului în primele zile ale războiului, cei din familia Titov, vorbitori de rusă care au fugit din Doneţk cu ani în urmă, se ascundeau într-o pivniță mică și ascultau cum se dau lupte aproape de locuința lor.

Când proiectilele au început să le cadă în curte, Alex și Katerina și-au luat copiii și au părăsit refugiul devenit nesigur.

"Nu ai de ales. Trebuie să pleci. Trebuie să pleci ca să îți salvezi viața și copiii", rememorează Katerina.

Au mers 16 kilometri pe lângă soldați morți, până să găsească un autobuz să îi evacueze.

Gostomel, după alungarea rușilor: case în ruine, urme ale luptelor peste tot

Două luni mai târziu, s-au întors ca să constate că din studioul de bijuterii al Katerinei lipsește un perete întreg, ferestrele au fost sparte, acoperișul casei are găuri iar în interior sunt schije peste tot.

"Aceasta este căsuța noastră. Am vrut să trăiesc în propria mea casă și am vrut să am un loc pentru familia mea, pentru copiii mei", explică femeia.

La mică distanță, un complex rezidențial a fost avariat grav în lupte.

Camera de filmat dezvăluie o clădire în care majoritatea apartamentelor sunt avariate grav.

În ambianța dezolantă a acestor ruine, Alexander Rotmanov, un localnic, își amintește: "Am dormit în această cameră. Aici mâncam. Aceasta este sala de mese".

Gostomel nu duce lipsă de provocări. Totuși localnicii se întorc, chiar dacă războiul continuă, concluzionează corespondentul CNN.

Foto galerie: Imagini ale distrugerilor din Gostomel, iunie 2022