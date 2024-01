Un poliţist a fabricat probe ca să îi scape de dosare pe interlopi. Schema prin care indivizii erau "albiţi"

Un sportiv din Republica Moldova a terorizat populaţia unui oraş întreg! Totul cu susţinerea Poliţiei. Gruparea condusă de acesta e acuzată de nenumărate infracţiuni, de la cămătărie la proxenetism.

Un pugilist din Republica Moldova, mutat de câţiva ani în Oneşti, a terorizat un oraş întreg cu ajutorul Poliţiei. Taxe de protecţie, cămătărie, proxenetism, trafic de ţigări, bătăi, ameninţări, scandaluri. Sunt doar câteva dintre vitejiile cu care s-au remarcat sportivul şi banda lui de bătăuşi. Şi toate au ajuns la Poliţia Oneşti, unde, spun ofiţerii anticorupţie, au fost măsluite de un comisar-şef.

Omul legii a fost arestat alături de cei pe care i-ar fi acoperit cel puţin din 2019 încoace, inclusiv pentru că ar fi fabricat probe în dosarele moldoveanului ca să-l scape de puşcărie.

Comisarul şef Vasile Călin a avut un şoc. Aproape că nu i-a venit să creadă că în prag de pensionare ajunge acolo unde spun procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău că trebuia să-i trimită pe cei din gruparea pugilistului moldovean Vitalie Mîrza.

De ce este acuzat poliţistul Vasile Călin

"În calitate de lucrător de poliție judiciară în cadrul IPJ Bacău, în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la instrumentarea mai multor dosare înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești, în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a membrilor grupării "Mîrza" și în vederea îngreunării cercetărilor penale, a falsificat probe rezultate din anchetă și a omis, cu intenție, să administreze probele necesare justei soluționări a cauzelor."

Sursa: comunicat DGA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău

Victimele sunt multe. E plin portalul instanţelor de procese şi dosare. Cele mai multe dintre ele ar fi trebuit să-l vizeze şi pe Vitalie Mîrza. Una dintre victimele sale a vorbit în exclusivitate cu reporterii Antena 3 CNN.

"În 2019, în luna decembrie, am luat bătaie. A fost prima bătaie. A fost tâlhărie, dar poliţia a modificat dosarul cum a vrut", spune victima. "La câteva zile după ce am ieşit din spital, Mîrza cu Radu Gheorghe şi cu încă vreo doi, mi-au zis să-mi retrag plângerea. N-am vrut să-mi retrag plângerea, am mai luat o bătaie", adaugă bărbatul.

"Mi-au distrus maşina, mi-au spart geamurile, mi-au tăiat cauciucurile. A venit poliţia, a luat camerele. Cazul l-a preluat domnul Călin Vasile".

Bărbatul spune că ultima dată a fost bătut de oamenii lui Mîrza până i-au rupt mâna. Trei corecţii din 2019 până la sfârşitul anului trecut. Şi toate s-au transformat în plângeri penale la Poliţia municipiului Oneşti. Anchetator, unul singur. Comisarul şef Vasile Călin de la investigaţii criminale.

"Mă duceam la domnul Călin, dosarul nu-i la mine, e la Parchet. Mă duceam la Parchet, nu-i la mine, e la Poliţie", a mai declarat victima.

A dispărut şi certificat medico-legal dar şi filmările, acuză victima.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost luată măsura suspendării din funcție a polițistului, fiindu-i astfel încetate drepturile salariale.

Mîrza Vitalie are vreo zeci de dosare. Unele s-au prescris, altele s-au clasat pentru că victimele au luat bătaie până şi-au retras reclamaţiile. Din alte dosare au dispărut probe sau a dispărut chiar inculpatul, iar anchetele ajungeau în instanţă fără actorul principal, Vitalie Mîrza.

Poliţistul a fost arestat preventiv 30 de zile, alături de Vitalie Mîrza şi doi dintre locotenenţii săi.

Municipiul Oneşti este acelaşi oraş unde Gheorghe Moroşan a ucis doi oameni nevinovaţi după ce mai mulţi ani a depus zeci de plângeri la aceeaşi Poliţie Oneşti şi nimeni nu l-a băgat în seamă.