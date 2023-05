"M-am catapultat de două ori. Am văzut de patru ori moartea cu ochii "| Povestea pilotului care a zburat pe 15 tipuri de avioane NATO

Pilotul de vânătoare Dan Buciuman, fost comandant al Bazei 86 Feteşti, a vorbit la Antena 3 CNN despre pensionarea MiG-urilor 21 LanceR şi despre misiunile spectaculoase avute de-a lungul carierei.

Sursa foto: Antena 3 CNN

România retrage pentru totdeauna avioanele MiG-21 LanceR.

Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române, acestea urmând a fi scoase din serviciu în baza Hotărârii CSAT nr 083/2022.

Pilotul de vânătoare Dan Buciuman a vorbit la Antena 3 CNN despre misiunile spectaculoase avute de-a lungul carierei sale.

"Expresia de "sicriu zburător" n-am folosit-o niciodată. Pentru că MiG-21, avionul cu care mi-am început cariera de pilot de vânătoare, a fost poate cel mai bun prieten pentru mine (...).

În 1995 când am terminat Academia de Înalte Studii Militare în calitate de șef de promoție și mi-am dorit să plec de la Borcea, de la MiG-ul 21 Clasic de atunci, m-am dus la un avion minunat, MiG-ul 29. Și pe 4 aprilie 2003, când MiG-ul 29 a fost oprit definitiv de la zbor și l-am dus în partea de nord a bazei 57 aeriene Mihail Kogălniceanu, am pus întrebarea escadrilei mele de piloți, erau 42 de piloți în escadrilă, cine vine cu mine la Borcea? Și am fost vreo 3-4. Din ăștia patru doar doi am reușit și am ieșit la pensie. Ne-am întors cu alte cuvinte la prima dragoste.

Unul din ei a fost pilot pur sânge de MiG-29, iar eu eram cel care plecase de la MiG-ul 21 și m-am întors la MiG-ul 21. Ăsta este motivul pentru care niciodată nu l-am numit "sicriu zburător".

Din contră, este avionul pe care în momentul în care am ieșit la pensie la 1 martie 2009 nu l-am sărutat după ultimul meu zbor, aștept mâine, în baza aeriană de la Borcea unde am fost comandant, să-l sărut.

Este lângă mine aici pe masă și am dorit ca acest interviu să fie cu MiG-ul pe masă", a spus fostul comandant al Bazei 86 Feteşti.

"Au fost patru momente în cariera mea de pilot în care cineva acolo sus m-a ajutat. A fost prezența mea alături de cineva. Acel cineva este icoană", a mai spus pilotul.

MiG-21 LanceR, ultimul survol

Luni, începând cu ora 11:00, se vor desfășura ceremonii militare și religioase, vor fi rostite alocuțiuni, se vor acorda distincții onorifice, vor fi organizate expoziții statice şi va avea loc decolarea şi trecerea la verticală a aeronavelor MiG-21 LanceR, atât din Baza 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu", Câmpia Turzii, cât și din Baza 86 Aeriană "Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă", Borcea.

Forțele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă permanent Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită (enhanced - Air Policing), sub comandă NATO.

De asemenea, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol vor continua să execute misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă națională, precum și în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană și Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System).