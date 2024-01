Dorinţa lui Florin Piersic în ziua în care a împlinit 88 de ani

Florin Piersic, marele actor al României, a împlinit astăzi 88 de ani. De ziua lui, legenda filmului românesc are o mare dorinţă.

"Îmi doresc ca oamenii din jurul meu să fie buni, să fie aşa cum doresc eu să fie şi aşa cum îmi doresc mie să fiu până în ultima zi a vieţii mele. Dacă nu mă opreşte cineva pe stradă, sunt bolnav. Eu abia aştept să fiu oprit, să îmi spună lumea ceva, să îmi spună unde e şalul alb, dar batista roşie", a declarat Florin Piersic la Observator.

La 88 de ani, Floirin Piersic este cel mai fericit pe scenă. Dupa fiecare spectacol, mai are un spectacol: stă de vorba cu sutele de oameni din sala, care-l aplaudă minute în şir şi nu îl lasă să plece, îl copleşesc cu dragostea lor.

Ii place ca toată lumea să-i spună pe nume, Florin, şi nu oboseşte niciodată să povestească despre întâmplările frumoase din viaţa lui de actor. Anul acesta, înainte de ziua de naştere, a avut grijă să le transmită un mesaj fanilor.

"Nu-i timp de nostalgii. Nu încă. Imediat e 27 ianuarie. În trei zile, se învârte "contorul" şi vârsta mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei şi iubirii, adică 88. Ce tare mi se potriveşte! Iubirea, Prietenia, Speranţa, Bucuria, sunt cuvintele pe care le preţuiesc cel mai mult pe lume şi nu sunt doar nişte…vorbe! Am dat şi am primit iubire de la voi toţi, cei care îmi sunteţi alături cu gândurile voastre bune, cu prietenia pe care care mi-o arătaţi şi care mă umple mereu de speranţa unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a vă vedea în sala de spectacol sau de a vă şti în faţa micului ecran. Cu ani în urmă, pe scena Teatrului Naţional în spectacolul "Dulcea pasăre a tinereţii", îi spuneam partenerei mele, Carmen Stănescu, următoarea replică: "Lady, am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei". Astăzi, eu, Florin, vă spun celor care citiţi aceste rânduri: "Am dat oamenilor mult, dar am primit înzecit de la ei!". Da, da, este adevărat. Fără voi, fără aplauzele pe care mi le dăruiţi, fără mesajele pe care mi le scrieţi, fără privirile voastre calde când ne întâlnim pe stradă, aş fi fost… sărac. Pentru mine, asta e adevarata bogăţie. Cea mai de preţ. Dacă în sala de spectacol vă văd uneori de pe scenă înclinându-vă în faţa mea, astăzi e rândul meu să mă înclin în faţa voastră. Şi mai vreau să ştiţi că citesc tot ce îmi scrieţi şi că aş vrea ca timpul să fie mai lung, ca să vă pot răspunde fiecăruia în parte. Norocul meu ca sunt mare … la propriu… ca să îmi pot întinde braţele ca nişte aripi, să vă pot îmbrăţişa pe toţi. Florin", a fost mesajul transmis de Florin Piersic.