Povestea medicului care a salvat mii de copii arși sau cu malformații

A salvat 150.000 de copii arși, opăriți sau cu malformații, copii cu cicatrici dureroase nu doar pe corp, ci și în suflet.

Sursa foto: Facebook / Spitalul Grigore Alexandrescu

Tot el a fost cel care a înființat în România specialitatea „chirurgie plastică pediatrică” pentru a crește șansele de supraviețuire în rândul copiilor care vin din toată țara la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Dan Mircea Enescu a fost premiat la gala „Seniori de colecție” și a oferit și un moment emoționant spectatorilor. A cântat alături de corul Neamul Românesc.

„Nu poți să faci niciun gest medical, niciun gest, mai ales chirurgical, dacă nu pui suflet. Știți cum este, în fiecare gest există o energie pe care trebuie să o transmiți și aceea trebuie să fie în primul rând dragostea, pentru că, știți, la baza universului este un singur cuvânt, „dragoste”, pe care se ține tot acest univers.

Am încercat cât am putut să nu reiasă că părinții ar fi de vină, deși erau. Vă dați seama, cu sufletul unei mame care își vede copilul ars. Nu puteți să vă imaginați. Am văzut mii și mii și mii.

Să nu lași pe bietul om ca toată greutatea să fie pe sufletul lui. Este ceva îngrozitor, deci nu poți să scapi, n-ai nici noapte, n-ai nici zi”, a povestit medicul într-un interviu acordat Mihaelei Bîrzilă.