Prof. dr. Vladimir Beliş, despre longevitate şi inteligenţă artificială | Secretul unei vieţi lungi

Ajuns la vârsta de 93 de ani, reputatul prof. dr. Vladimir Beliş a vorbit despre longevitate de calitate şi inteligenţă artificială într-un interviu exclusiv pentru News Magazine.

"Am avut o viață destul de liniștită. Am o soție cu care trăiesc de 60 de ani și care m-a sprijinit de-a lungul vieții în tot ceea ce am făcut. Încă am o minte bună care mă ajută să-mi continui activitate, să scriu cărți să și să mă prezint la cabinetul meu de medicină legală. Continui să studiez, pentru ca mintea să nu se odihnească. Chiar dacă fizicul nu mai corespunde ca în tinerețe, dar dacă mintea funcționează eu sunt mai mult decât bucuros.

În schimb, nu sunt mulțumit de nivelul cultural în care ne zbatem astăzi, și asta datorită multor factori, dintre care și educația deficitară a tinerilor. Pe vremea mea, tinerii aveau ca principală preocupare cititul și învățatul. Eu nu vreau să enumăr preocupările pe care le au acum tinerii care nu vor duce la o cultură înaltă", a declarat Vladimir Beliș.

Rugat să transmită un mesaj pentru tânăra generație, prof. dr. Vladimir Beliş a declarat că este foarte greu să le dea tinerilor un mesaj pentru că nu crede că va fi ascultat.

"Eu vreau să le dau un mesaj profesorilor care trebuie să-i învețe pe tineri. Ei sunt responsabili pentru aceste generații. Calitatea educației este cea care va prima. Există sămânța necesară pentru a depăși această perioadă nefastă", a precizat prof. dr. Vladimir Beliş.

În ceea ce privește inteligența artificială, pe care sora sa o predă la Paris, Vladimir Beliş consideră că inteligența artificială are un rol favorabil dezvoltării științei și a geniului uman.