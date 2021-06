Avantajele unui spital privat. Ce beneficii au pacienţii care aleg această variantă

"Dacă m-aș pune în pielea unui astfel de pacient, m-aș gândi că atunci când intru pe ușa unui spital privat sunt întâmpinat de o atitudine pozitivă, prietenoasă, de o comunicare potrivită atunci când vorbim despre o situație neplăcută, pentru că nu ajungem de drag într-o unitate medicală, de condițiile hoteliere și, bineînțeles, de aparatura pe care cu toții ne dorim să fie de ultimă generație", spune Octavian Andrei Bărbuleţ Tărăntuş, manager general M Hospital.

Atunci când alegem o clinică privată trebuie să ţinem cont de câteva criterii importante precum o gamă cât mai variată de servicii medicale de calitate, aparatură performantă şi medici specializaţi. În plus, firmele private vor fi stimulate, prin concurență cu alte firme, să ofere servicii medicale din ce în ce mai bune.

"Oferim servicii spitalicești, de ambulatoriu, de imagistică medicală, laborator de analize medicale, pharma, serviciu de ambulanță privată și servicii de beauty", adaugă managerul general complexului medical privat.

De asemenea, în cadrul sistemului sanitar privat, timpul este privit ca fiind un element foarte important. Durata unei consultații este un factor care arată profesionalitatea și seriozitatea medicului.

Pentru a stabili un diagnostic și un tratament corect, doctorul trebuie să-i acorde atenție pacientului, să-i pună intrebari și să-l consulte în detaliu.

"Noi încercăm prin complexul medical pe care îl organizăm, să răspundem cerințelor celor care ni se adresează, nevoilor acestora, încercând să le rezolvăm într-un timp cât mai scurt, cu aparatură de ultimă generație și cu medici ultra-specializați. Ei bine, prin acest lucru arătăm respect față de pacient și față de cadrul medical, pentru că și acesta are nevoie de un anumit timp pentru a se putea ocupa de pacient și pentru a îi oferi un rezultat cât mai corect", spune Octavian Andrei Bărbuleţ Tărănţuş, manager general Mhospital.

De asemenea, există și în sistemul sanitar privat posiblitatea de decontare a serviciilor prin intermdiul Casei de Asigurări de Sănătate.

"Atâta timp cât unitatea medicală se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, aceasta poate să ofere servicii către cei care se adresează cu un bilet de trimitere. Ei bine, acesta nu este un moft, este un drept al pacienților de a beneficia de un serviciu pe care ei l-au achitat anterior. Pacientul poate să obțină un astfel de bilet, fie de la medicul de familie, fie de la un medic specialist din cadrul unui ambulatoriu. În baza acestui bilet, el poate să își facă analize fie în cadrul spitalului, fie într-un laborator de analize medicale, fie îl poate folosi pentru imagistică medicală, pentru mamografii, pentru radiografii, pentru imagistică computerizată sau pentru alte servicii de care are nevoie. Eu consider că nu există o luptă sau nu ar trebui să existe o luptă între sistemul medical de stat și cel privat. Ba din contră, ar trebui să existe o foarte bună colaborare. Urmărind problemele cu care ne confruntăm la nivel național, ne-am axat, pe lângă celelalte servicii pe care le oferim, și pe partea îngrijirilor paleative. Consider că acest segment este destul de vitregit la nivel național, drept pentru care am alocat o atenție foarte mare", adaugă Octavian Andrei Bărbuleţ Tărăntuş, manager general M Hospital.

