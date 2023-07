Ce trebuie să ştii despre deviaţia de sept. Ce este şi cum o tratăm

80% dintre oameni suferă de deviație de sept. În funcție de gravitate, aceasta poate influența atât calitatea vieții, cât și aspectul nasului. Cel mai frecvent, pacienții care ajung în cabinetul specialiștilor își propun rezolvarea ambelor probleme. Ce presupune această intervenție aflăm din materialul următor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Deviatia de sept are doua componente, una ar fi deviatia externa a piramidei nazale, generata sigur de devierea septului, cat si a intregii piramidei nazale, de multe ori dupa un traumatism, si desigur deviatia interna de sept, care provoaca probleme respiratorii.", a spus Conf. Dr. Silviu Marinescu, medic primar Chirurgie Plastică și Estetică.



Deviația de sept apare atunci când septul nazal, adică peretele subțire care desparte pasajele nazale, este deplasat într-o parte. În mod normal, ar trebui să fie situat pe mijloc, despărțind în mod egal nările. Însă mulți oameni au septul nazal descentrat sau deviat, îngustând una dintre nări.



"Foarte multi pacienti se obisnuiesc cu aceasta problema cel putin chirurgului plastician, pacientul i se adreseaza cand are o problema de ordin estetic, deci practic deviatia interna a septului e insotita si de una externa a pirmaidei nazale si atunci deranjeaza partea estetica de cele mai multe ori, nu atat partea functionala cu care pacientul s-a obisnuit, isi mai pune picaturi din cand in cand, in special in sezonul rece, in sezonul cald e ceva mai bine si daca merge si la mare e ceva mai bine.", a mai spus medicul.





Însă, dacă deviația de sept devine severă, poate prezenta următoarele riscuri și complicații: obstrucție nazală, care poate provoca respirație zgomotoasă sau dificultate în somn, sinuzită, infecții respiratorii frecvente, dar și sforăit și apnee în somn. De obicei, afecțiunea se agravează odată cu vârsta.



Riscurile şi complicaţiile deviaţiei de sept

Obstrucție nazală

Sinuzită recurentă

Infecții respiratorii frecvente

Sforăit și apnee în somn



"Simptomele sunt cele functionala, probleme respiratorii, probleme in respiartie, pacientii folosesc anumite medicamente si picaturi care sa ii ajute sa respire mai bine. Chirurgii care abordeaza patologia estetica si functionala pot fi atat chirurgi plasticieni cat si chirurgi de ORL.", a mai precizat medicul.



Multe persoane sunt preocupate de forma nasului lor și apelează la rinoplastie din motive de estetică. Rinoplastia poate reduce sau creste dimensiunea nasului, poate schimba forma vârfului, poate îngusta sau lăți distanta dintre nari sau poate schimba unghiul dintre nas si buza superioara. Aceasta operație poate ajuta la corectarea defectelor din naștere sau cauzate de trauma, si poate ajuta la îmbunătățirea sau ameliorarea anumitor dificultăți de respirație



În prima zi după rinoplastie, pacientii ar putea simti unele dureri în jurul nasului si o ușoară durere de cap. Acest disconfort poate fi controlat prin medicamentele prescrise de doctorul chirurg. De asemenea, exista si o ușoară sângerare, precum și umflături și vânătăi în jurul ochilor. După aproximativ 3 zile, tumefierea și vânătăile se vor stabiliza și vor începe să se estompeze treptat.



"Perioada de recuperare primara e destul de rapida, 7-10 zile, putem relua activitatile obisnuite, uneori pot fi necesare controale, sunt niste cazuri mai dificile, cand pacientul trebuie sa mearga mai des la medic, dar poate sa faca activitatile obisnuite.", a mai adăugat medicul.

Costurile operației de rinoplastie depind de tehnica operatorie folosită și de procedurile concomitente. Tariful unei astfel de interventii poate ajunge între 5.000 și 10.000 de euro, dar variază în funcție de complexitatea procedurii și de reputația chirurgului.