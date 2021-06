Cum faci lapte de migdale acasă. Reţetă uşor de realizat

De-a lungul timpului, au umblat zvonuri conform cărora laptele nu ar fi făcut pentru oameni sau că e plin de hormoni. Nimic mai fals, spun specialiştii. De asemenea, răspunsul la întrebarea "este laptele de vacă făcut pentru oameni?" ne trimite către o altă întrebare "ce alimente sunt făcute pentru oameni?". Practic, niciunele. Noi nu facem decât să folosim părţi de animale sau de plante.

Dar, pentru cei care îşi doresc să mănânce doar vegetal există alternative de care se pot bucura şi cei cu alergie la lapte sau intoleranța la lactoză.

Laptele vegetal are un conținut scăzut în calorii

"Ceea ce înseamnă laptele vegetal, aici intră mai multe tipuri de lapte, adică laptele de migdale, laptele de soia, laptele de orez, laptele de cocos. Spre deosebire de laptele de vacă, laptele vegetal are un conținut scăzut în calorii. Recomand laptele de migdale, clar, pentru că el are mai puține calorii și mai mulți nutrienți. Laptele de nucă de cocos și laptele de orez au foarte multe calorii și mai puțini nutrienți, atunci dacă tot mergem pe mai multe calorii, rămânem la laptele de vacă, natural și de calitate", spune Carmen Ţenescu, nutriţionist.

Valorile nutriționale depind de ingredientele din care laptele este obținut

Mulți producători preferă să îmbunătățească formula pentru laptele vegetal, adăugând vitamine și arome.

"Este recomandat persoanelor care vor să slăbească, fără niciun fel de problemă. Este sănătos, pentru că și aici găsim vitamine și minerale, însă, nu regăsim proteină și atunci, proteina reprezintă un factor important în organismul nostru și avem nevoie de ea. Drept urmare, dacă înlocuim laptele de vacă cu laptele vegetal, atunci este indicat să avem grijă la consumul de proteine.

Ce spun specialiştii despre consumul laptelui vegetal

Însă, dacă nu există un motiv solid pentru care ai decis înlocuirea laptelui de vacă cu cel vegetal, specialiștii susțin că totuși ar fi bine să consumi ambele tipuri de alimente.

"Pentru că laptele de vacă are mai mult calciu și mai multă proteină, laptele vegetal are mai puține calorii. Consider că ponderabilitatea, echilibru, măsura trebuie să fie cheia în tot ce înseamnă alimentația".

Reţeta de lapte cu migdale prezentată de Carmen Ţenescu, nutriţionist

În cele ce urmează, îți arătăm și cât de ușor este să faci laptele vegetal direct la tine acasă. Pentru astăzi, Carmen a ales ca vedetele să fie migdalele.

"Acum, o să prepar efectiv în casă un lapte de migdale, nu este foarte greu de preparat. Înainte de toate, am lăsat peste noapte migdalele la hidratat, în apă rece, pentru că beneficem astfel de mai multe substanțe nutritive".

Cele 170 de grame de migdale hidratate sunt primele care ajung în aparat.

"Apoi se adaugă apa, un litru de apă. După care, putem să punem dacă vrem să îndulcim și să obținem un alt gust, o linguriță de sirop de agave, doar o linguriță o să pun, acum depinde foarte mult de fiecare persoană în parte cât de dulce vrea să fie, dar recomand moderația".'

Nu mai rămâne decât să începi procesul propriu-zis de pregătire.

"Apoi, efectiv, trecem la procesul de blenduire. Este foarte ușor, eu o să folosesc acest aparat, însă, se poate folosi și un blender normal, un blender pe care îl are toată lumea acasă, este același proces.

După ce s-a mărunţit bine, laptele de migdale este aproape gata.

"Este gata laptele de migdale, acum este nevoie să îl strecurăm. Asta este ce am obținut, doar că aici este și pulpă. Drept urmare, vom lua și vom strecura pulpa printr-o strecurătoare fină sau chiar printr-un tifon sau un săculeț special. Aici rămâne pulpa de migdale, iar ce rezultă acolo este pur și simplu laptele pe care îl vom consuma".

Pulpa rămasă nu trebuie aruncată. Aceasta poate fi consumată la micul dejun, în combinație cu cerealele

"Putem folosi laptele vegetal ca un înlocuitor la laptele de vacă, adică putem să îl folosim la înghețată, da? Putem să facem înghețată cu lapte vegetal. Putem să îl consumăm ca atare, putem să îl folosim la cafea, la ceai, la budinci, în orice preparat, adică chiar și la mâncare în loc de lapte, putem să îl folosim peste tot", a explicat Carmen Ţenescu, nutriţionist.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal