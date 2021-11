Soluţia pentru a scăpa de guşă fără operaţie. Dr. Manciu: "Procedura nu este dureroasă"

Oana Manciu, medic specialist în chirurghie estetică, a descoperit o metodă proprie prin care acestă problemă poate fi rezolvată ușor, rapid și fără bisturiu. Tot ea efectuează și o procedură cu ajutorul căreia transpirația în exces este eliminată.



"În ultima perioadă, am observat un trend ascendent în lipsa de răbdare a pacienților pentru a obține rezultate noi. Iar în acest sens, am abordat o metodă proprie pentru topirea grăsimii de la nivelul bărbiei duble", a spus dr. Oana Manciu, medic specialist chirurgie estetică.



Bărbia dublă apare atunci când, exact sub bărbie, se formează un strat consistent de grăsime. De cele mai multe ori, aceasta este provocată de vârstă, dietă și greutate, bagaj genetic sau postură. Însă, există soluții.





"Bărbia dublă se poate topi și fără bisturiu, folosind un sistem de ultimă generație și anume – radiofrecvența fracționată transmisă printr-un sistem de microneedling combinând lipoliza injectabilă. Astfel, bărbia se poate topi după o ședință – maxim două", a mai explicat medicul.



Procedura nu durează mai mult de 60 de minute și nu este dureroasă.



"Pot să spun cu siguranță că pacienta spune că nu a avut nicio durere, ba dimpotrivă, zâmbește, râde și spune „doamna doctor, plec din clinică fericită, nu m-a durut absolut nimic.”



Însă, timp de 4-7 zile, pacienta va fi puțin umflată.



"Dar din fericire, în contextul cotidian, poate să mascheze această umflatură prin purtarea măștii. Rezultatele încep să fie vizibile începând cu a treia săptămână, iar rezultatul maxim va fi vizibil la șapte săptămâni"



În cazul în care pacienta nu ia mai mult de trei kilograme în greutate, rezultatul este permanent. Însă, în caz contrar, pot apărea din nou mici depuneri la nivelul bărbiei.



Cui recomanzi această procedură?

"Tuturor persoanelor care au o grăsime sedentară la nivelul bărbiei duble și anume pacientelor care au născut și au rămas cu grăsime localizată sau pur și simplu sunt foarte multe persoane slabe care nu reușesc să scape de o acumulare de grăsime. Este benefică și pentru zona abdomenului și pentru coapsa internă și, de asemenea, pentru partea internă a brațelor", a mai spus dr. Manciu.



Rezultatul final se obține într-o ședință, maxim două.

O altă procedură inovativă se adresează persoanelor care transpiră în exces. De obicei, oamenii transpiră mai mult când este cald afară, când fac sport sau în diferite situaţii neplăcute. Însă, hiperhidroza este o condiţie medicală în care transpiraţia este excesivă şi apare fără aceşti declanşatori. În lume, aproximativ 3% din populaţie suferă din acest motiv, însă din lipsă de informare, jumătate dintre ei nu sunt diagnosticaţi sau trataţi.



"Deși în rândul populației este încă un subiect tabu, foarte mulți dintre pacienții mei suferă de această afecțiune și atunci am abordat metoda mea proprie. Utilizez radiofrecvența fracționată printr-un sistem de microneedling și imediat după ședință botoxul, pentru reuzltate durabile. + 51.40 Prin această abordare proprie vin în sprijinul pacientului cu rezultate durabile și automat cu un cost mult mai redus, pentru că pacientul revine în clinică doar de două ori pe an", a mai spus medicul.



Înainte de fiecare procedură, pacientului i se aplică o cremă anestezică. Astfel, nici acest tratament nu este deloc dureros.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal