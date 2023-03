Trucuri care te ajută să nu mai amâni sedinţa de sport

Vreau să fac mai multă mișcare! Îmi doresc să trăiesc mai sănătos! Trebuie să slăbesc câteva kilograme! ... Recunoști aceste afirmații? Sunt prezente pe buzele multora dintre noi. Diferența? Unii se țin de ele, ații doar le rostesc.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Indiferent de tabăra din care faci parte, nu uita ca obiectivele trebuie să fie întotdeauna susținute de o motivație de fier.

"Majoritatea persoanelor încearcă să piardă un surplus de kilograme și să arate foarte bine pentru vară.", a spus Sergiu Sandu, antrenor personal.

Astfel, ajung să-și ia drept modele poze cu trupuri perfecte de pe internet, care mențin motivația, dar nu pe termen lung, întrucât nu știm procesul din spate și rezultatul final pare foarte departe de noi.

"Ca și motivație putem să luăm exemplul altor persoane care au fost în aceeași ipostază, au muncit, și-au creat o rutină, și-au îmbunătățit stilul de viață și pot fi un before and after.", a mai spus antrenorul.

Sau dacă ai o poză personală, în care erai în cea mai bună formă, este indicat să o folosești ca sursă de motivație.

"Ca și recomandare le pot spune să își ia un antrenor personal, un specialist, care le vor scoate din starea lor de confort, le vor aduce în sală. În primul rând, cunoaște foarte bine parcursul pe care trebuie să-l ai de la început până la atingerea obiectivului. Doi, îți creionează un program personalizat în funcție de nevoile tale, de pregătirea ta fizică, de programul pe care îl ai zilnic – serviciu, familie, etc. Și tot timpul va trage de tine ca să nu abandonezi.", a mai spus acesta.

Se întâmplă ca oamenii să renunțe la sală din cauză că nu știu ce să facă?

Este un factor demoralizant în momentul în care vii în sală și nu cunoști foarte bine ceea ce trebuie să faci.

Dacă nu vrei un antrenor personal, găsește-ți măcar un prieten sau o prietenă cu care să faci echipă. Un antrenament în doi este mult mai tolerabil. Mai mult decât atât, poți face și un pariu ... trebuie să recunoaștem că banii chiar ne pot motiva. De exemplu, fiecare workout ratat te poate costa 10 lei sau chiar mai mult.

"Din punct de vedere financiar, le recomand să își ia un abonament pe o perioadă cât mai lungă, pentru a îi motiva, în primul rând, să nu-și piardă banii. Abonamentele care se plătesc lunar sau pe o perioadă foarte scurtă, la un moment dat, îți pot fi un dușman.", a mai spus acesta.

De asemenea, noua lege care promite abonamente la sălile de sport din partea firmei la care lucrezi ar putea fi o altă sursă de motivație. Acestea vor fi neimpozabile și deductibile, în limita a 400 de euro pe an pentru fiecare angajat.

"Din punct de vedere estetic, undeva la 2 – 3 luni rezultatele vor apărea, dacă faci ceea ce trebuie. Din punct de vedere al modului în care te vei simți, cred că într-o săpătmână – două se vor simți beneficiile astea pe corp: te vei trezi mai energic, vei avea un somn mult mai odihnitor, te vei putea concetra mult mai bine la serviciu, vei avea o stare mai bună.", a mai spus antrenorul.

Astfel, antrenorii ne încurajează să punem pe hârtie cum ne simțim după fiecare sesiune de mișcare. Poate ești obosit, transpirat ... dar cu siguranță nu îți lipsește gramul de mândrie pe care îl ai față de tine.