Premierul Nicolae Ciucă, anunţ în criza facturilor la energie şi gaze | La ce facturi să ne aşteptăm în februarie şi martie

"Am înţeles bine, încăt de la început, că preţul la energie şi la gaze va afecta cetăţenii, în primul rând, cetăţenii vulnerabili şi desigur activitatea economică a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a consumatorilor mari de energie.

În acest sens, am căutat să găsim soluţiile care să ne asigure că vom reuşi să reglăm ceea ce s-a greşit practic prin acele facturi care au fost emise şi în felul acesta s-a ajuns la sume exorbitane pentru cetăţeni şi era foarte clar că nu puteau fi acceptate, motiv pentru care, folosind toate instrumentele Guvernului şi, de asemenea, căutând toate mecanismele să putem să cooperăm cu toate celelalte instituţii care nu intră în sfera de responsabilitate a Guvernului, să remediem această problemă.

Aţi putut constata că am folosi ANPC-ul, astfel încât să meargă şi să verifice la furnizori modalitatea în care au fost emise facturile, au fost identificate peste două milioane de facturi greşite, s-au luat deciziile la nivel local, punctual, pentru fiecare furnizor în parte şi, de asemenea, ulterior a fost necesar să luăm decizia ca toate facturile care au fost emise greşit să fie refăcute şi retransmise la populaţie cu preţul corect.

De cealaltă parte, am făcut în aşa fel încât să găsim soluţia astfel încât să putem să protejăm şi mediul de afaceri pentru că în tot acest ansamblu de efecte pe care le-au produs creşterea preţurilor la energie şi gaze era inevitabil ca aceste întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri în general, să nu fie afectate.

Am organizat o serie întreagă de întâlniri atât cu mediul de afaceri, am organizat întâlniri şi consultări cu reprezentanţii consumatorilor, cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale, patronale şi nu în ultimul rând cu producătorii, furnizorii, distribuitorii pentru a identifica ce a dus la această stare de fapt.

Ţinând cont că exista deja o lege în vigoare prin care se asigurau o serie de măsuri compensatorii pentru preţurile la energie, am constatat că nu este suficient şi de aceea, pe 15 ianuarie, concomitent cu acele întâlniri, a avut loc o întâlnire la nivelul coaliţiei în care am căutat să identificăm soluţia cea mai bună şi în felul acesta a apărut ordonanţa de urgenţă prin care am făcut în aşa fel încât în lunile februarie şi martie să găsim o formulă de compensare, de plafonare, pentru ca populaţia să nu fie afectată şi să sprijinim mediul de afaceri, industria alimentară în mod predilect pentru că toate aceste chestiuni, era de la sine înţeles, că vor duce la scumpirea produselor alimentare şi era necesară intervenţia guvernului în acest sens. Am ieşit cu acea decizie, cu acea ordonanţă, care în modul de faţă va produce efecte pentru lunile februarie şi martie.

Atât preţul la populaţie, cât şi preţul la IMM-uri, a fost stabilit prin ordonanţa de guvern şi totodată am decis ca Ministerul Energiei să caute soluţii astfel încât şi consumatorii mari de energie, pentru că trebuie să recunoaştem: sunt la fel de afectaţi ca toţi ceilalţi şi de la nivelul lor se produc efecte pe orizontală dacă ei îşi încetează sau încetinesc activitatea şi practic efectele economice şi financiare sunt similare, iar Ministerul Energiei urmează să vină cu o schemă de compensare şi pentru marii consumatori de energie.

Când spun urmează, urmează săptămâna aceasta să avem o variantă finală pentru a putea să luăm o decizie.

Este cât se poate de clar pentru toată lumea că, practic, prin aceste măsuri pe care le-am luat nu am făcut nimic altceva decât să putem să câştigăm timp pentru ca împreună cu toţi actorii din sistemul energetic, cu consumatorii, cu organizaţiile patronale şi sindicale, să putem să constituim un comitet interministerial, comitet pe care l-am întrunit pentru prima dată săptămâna trecută.

Am avut o discuţie cu fiecare dintre dumnealor şi am reuşit să aflăm cât mai multe detalii de la fiecare în parte. La final, le-am solicitat să vină cu propuneri scrise şi fundamentate care vor fi integrate la nivelul guvernului pentru că există o echipă care gestionează acitivtatea comitetului interministerial, urmând ca săptămâna viitoare să avem, din nou, o întâlnire şi pe baza datelor centralizate şi a discuţiilor pe propunerile concrete de soluţii, să dezvoltăm o decizie, un plan prin care să asigurăm măsuri concrete de la 1 aprilie", a declarat premierul Nicolae Ciucă în cadrul interviului exclusiv la Antena 3.