"Am simţit suflul puternic. Parcă a venit cineva cu un fier de călcat şi mi l-a pus pe spate" | Raed Arafat, detalii despre intervenţia pompierilor la explozia de la Crevedia

Raed Arafat, şeful DSU, care a fost prezent la cea de-a doua explozie de la Crevedia, a explicat în detaliu felul în care au acţionat pompierii şi de ce atât de mulţi au fost răniţi de suflul exploziilor.

Întrebat de ce pompierii s-au apropiat atât de mult de foc încât s-au expus pe ei, având acum mulți pompieri internați în spital, şeful DSU, Raed Arafat a spus:

"Două aspecte aici. Eu când am ajuns acolo am insistat rapid pe ele pentru că intervenția deja era în curs, erau pompierii, erau ofițeri, pompieri care au stabilit modul lor de lucru. Primul lucru care l-am observat, chiar dacă era stabilit un perimetru, foarte mulți civili încălcau regula și treceau pe lângă jandarmi și intrau acolo să meargă în casele lor. Prima chestie a fost că am început să insist și am vorbit cu jandarmii să îi scoată pe toți de acolo. Am zis să nu intre nimeni, nici măcar polițiștii neechipați, să nu mai intre în zonă. Deci asta a fost exact indicația care am dat-o.

Cu toate asta, jandarmul se certa, inclusiv cu jurnaliștii care nu înțelegeau de ce îi ținem la distanță. Deci noi avem Mihăilești în istorie unde, din păcate, am pierdut oameni, printre care și jurnaliști. Deci trebuiau duși mai departe oamenii, civili.

La un moment am prins unul care mergea acolo și cu țigara în gură în toată zona asta. Am spus asta este limita, oamenii trebuie să o respecte

Este povestea cu marea și cu steagul roșu, e steagul roșu, dar noi intrăm și ne certăm cu salvamarul, e un incendiu și pericol de explozie, dar noi trecem pe acolo.

Faptul că la a doua explozie n-am avut civili răniți, am avut civil numai la prima parte. La a doua parte nu știu să fi fost un civil cu probleme grave sau ars sau decedat, asta este pentru că totuși s-a reușit să se păstreze o distanță și au fost împinși în spate. Altfel, puteam să avem și civili și alți proprietari de case care tot mergeau către casele lor și jurnaliști puteam să avem.

Deci acolo, din păcate, au fost numai pompieri și din păcate că n-ar fi trebuit să avem. A doua chestiune pe care am insistat pe ea să fie grăbită. Am văzut pompieri care erau culcați conform proceduri lor și răceau una din cisterne și într-adevăr coborând roboții și trimițându-i acolo și punându-i în acțiune, pompierii ăștia puteau să fie retrași şi au fost retrași.

Acum în interiorul perimetrului, nu neapărat lângă cisterna sau aproape, au fost pompieri care primesc comanda, care schimbă alți colegi, care lucrează. Şi în plus mai era zonă în spate care eu n-am văzut-o care era accesibilă din partea cealaltă, deci aceste zone au avut pompieri în perimetru.

Mingea asta de foc care a fost a fost foarte mare, ea a atins un perimetru destul de mare și a atins oameni care erau și la distanță, nu erau neapărat foarte aproape.

Am văzut ce a însemnat mingea asta, eu eram la o distanță mai mare și am simțit-o. Am simțit căldură pe spatele meu, parcă cineva a venit cu un fier de călcat și mi l-a pus pe spate.

Acum oricând putem să punem întrebarea după astfel de explozie, cât de mult puteau să se apropie aici. Eu am chemat IGSU-ul și am cerut să stea să discute intervenția între ei. Le-am zis şi observațiile mele. Ei vor trebui să stea cu inspectorul șef de la București, cu adjunctul inspectorului șef de la Dâmbovița care era la comandă, cu cei care au fost primii acolo, vor trebui să stea de vorbă și să discute toate amănuntele: unde ai pus primii oameni, cum i-ai pus, care era tactică ta de intervenție, cum ai intervenit când ai luat decizia să faci 123.

Astea trebuie discutate și nu că să acuzăm. Așa se face cu intervențiile de această amploare, se discută fiecare pas și după care se vine: asta în viitor nu se mai face așa, asta în viitor se va face așa sau schimbăm. Asta trebuie să facă pompierii și i-am rugat astăzi, după discuția mai lungă cu colegii, neapărat să aibă această discuție mâine sau poimâine între ei, care va fi o discuție în care să stabilească toate demersurile dacă au respectat regulile, dacă era ceva care au uitat să aplice sau care trebuia să fie aplicat.

Premierul a dat dispoziție în toată ţara să fie controalele pe toate stațiile care au GPL, dar din punctul nostru de vedere probabil că va fi o parte din legislație care trebuie să fie modificată în sensul înăspririi ei și a da unelte mai puternice pentru a lua măsuri.

Şi așa cum avem pe discoteci pe diferite locații, posibilitate de închidere cu sigilii la ușă două luni, dacă încalcă regulă și depășește 10% din oamenii permiși să fie înăuntru, din numărul oamenilor permiși să fie înăuntru.

Și pentru aceste situații părerea mea, nu mai e suficient să lucrezi pe hârtie, să spui pe hârtie că eu am oprit activitatea. Pleacă pompierul sau cine te-a controlat și tu după asta faci ce-ți taie capul.

Aici trebuie să fie clar activitatea oprită, ai început să lucrezi, probabil că trebuie să ai o măsură privătoare de libertate, probabil că trebuie să ai o amendă mult mai mare, probabil că trebuie să fie măsuri mult mai dure că să oprim aceste acțiuni, care eu cred că sunt și în alte părți din țară, indiferent ce facem", a spus Raed Arafat, şeful DSU, la Antena 3 CNN.