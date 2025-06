Vedeta OnlyFans atacată după ce a petrecut o vacanță cu starul minor al Barcelonei Lamine Yamal se scuză: Nu am 30 de ani, am doar 29

Vedeta OnlyFans Fati Vazquez și starul echipei de fotbal FC Barcelona Lamine Yamal FOTO: Instagram/ Getty Images

Vedeta OnlyFans Fati Vazquez, care a petrecut o vacanță împreună cu starul echipei de fotbal FC Barcelona Lamine Yamal, în vârstă de 17 ani, amenință cu acțiuni legale din cauza „amenințărilor și insultelor” primite după escapadă.

Vazquez, care este și vedetă pe YouTube și influenceriță de fitness, a fost surprinsă petrecând alături de starul Barcelonei, Yamal, în timpul vacanței sale de vară. Tânăra de 29 de ani a fost nevoită să ofere explicații după ce a atras o mulțime de critici.

Vorbind în emisiunea „La Familia” difuzată de RTVE Play, citată de goal.com, Vazquez a abordat subiectul vârstei sale, după ce a fost prezentată ca având 30 de ani – și alegerile sale de vacanță. Ea a spus: „În primul rând, am 29 de ani, încă nu am ajuns la 30. Nu am făcut nimic, nu am ucis pe nimeni. Reacțiile sunt prea dure și îl afectează chiar și pe el (Yamal - n.n.). Am petrecut doar câteva zile cu el și atât. Nu aș vrea să spun mai mult pentru că insultele sunt prea multe”.

Vazquez insistă că nu există legături romantice între ea și Yamal, internaționalul spaniol adolescent invitând-o să i se alăture într-o vacanță în Italia, după ce a luat legătura cu ea pe rețelele sociale.

Ea spune că primește în continuare mesaje de ură și le cere celor care o fac să se oprească primească. „Amenințările, insultele și acuzațiile false pe care le primesc sunt SERIOASE și sunt deja documentate. Amintiți-vă că defăimarea, hărțuirea și amenințarea pe rețele sociale este o INFRACȚIUNE”, a scris ea pe Instagram.

Yamal continuă să se bucure de o binemeritată vacanță după performanțele sale pentru Barcelona și Spania în sezonul 2024-2025, în care a câștigat un triplu campionat intern. Va semna un nou contract profitabil în Catalonia când va împlini 18 ani, pe 13 iulie.