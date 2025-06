Cine este Dragoş Anastasiu, "Elon Musk" din Guvernul Bolojan

Antreprenorul a absolvit în 1991 cursurile Facultăţii de Medicină a Universității "Johann Wolfgang Goethe" din Frankfurt. Sursa foto: Facebook /@Dragos Anastasiu

Dragoș Anastasiu este unul dintre cei mai bogați români şi va fi de săptămâna viitoare şi vicepremier "pentru reformă" în Guvernul Bolojan. Adică, un fel de Elon Musk care a condus, în echipa lui Donald Trump, celebrul DOGE, Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală. Ilie Bolojan a purtat discuții aprinse cu liderii Coaliției pentru înființarea celui de-al cincilea post de vicepremier, pentru Dragoș Anastasiu, președinții de partide nefiind de acord cu existenţa unei astfel de funcții care, teoretic, se va ocupa cu tăierile în aparatul de stat și ar urma sa opereze independent de voința partidelor.

Dragoş Anastasiu a studiat medicina în Germania şi a profesat ca medic acolo

Născut în Bucureşti, pe 5 iunie 1964, Dragoș Anastasiu este om de afaceri cu viziune europeană, medic de profesie și antreprenor de succes în turism și transport. După terminarea liceului, în iulie 1982, a susţinut examenul de admitere la Facultatea de Automatică din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, însă, a decis să se mute în Frankfurt, unde s-a înscris la cursurile Facultăţii de Medicină a Universității "Johann Wolfgang Goethe" din Frankfurt; a absolvit în 1991.

Dragoș Anastasiu a lucrat ca medic la Secţia de Medicină Internă a Spitalului "Sfântul Markus" din Frankfurt în perioada cuprinsă între mai 1990 şi februarie 1995. Întors în ţara natală în 1995, el a reuşit să deschisă compania Touring Europabus România SRL, care, după doi ani, a devenit membră a celei mai importante reţele de transport internaţional de persoane: Eurolines.

În 1998, afaceristul a preluat funcţia de preşedinte al Asociaţiei Cărăuşilor Particulari din România şi a intrat în bordul director al Organizaţiei Eurolines de la Bruxelles.

"În general, nu prea regret ce am făcut în viaţă. Poate că nu întotdeauna mă gândesc cu bucurie la anumite chestiuni din spate, dar nu vreau să regret nimic din ce am făcut. Mi-au plăcut cei patru ani de medicină, mi-au adus satisfacţii. Mi-a plăcut şi ce a urmat după şi nu regret. Oricum, nu aş fi reuşit şi nu mă refer neapărat la partea financiară, dar n-aş fi reuşit în medicina din Germania, să realizez ce am realizat. Acolo eram unul dintre sute de medici", a mărturisit într-un interviu afaceristul.

După întoarcerea în România, el s-a implicat activ în crearea și dezvoltarea mai multor firme – tour operare și servicii de rent a car, taxi și servicii de leasing, imobiliare și dezvoltare IT. Dragoș Anastasiu are dublă cetăţenie: română şi germană. Iar în timpul mariajului anterior, el a devenit tată de fată.

Considerat unul dintre cei mai influenți susținători ai inovației verzi din România, Dragoș Anastasiu a intrat din 2015 în industria hotelieră, prin achiziția unui resort de 4 stele în Delta Dunării: Green Village. El a cumpărat şi Valea Verde Resort în Transilvania, mizând pe turism ecologic și experiențe autentice.

Dragoș Anastasiu ocupă funcţia de președinte al Grupului Eurolines România, care s-a dezvoltat continuu sub conducerea lui. În afara granițelor României, a dezvoltat afaceri în Germania și în Moldova. Grupul Eurolines este alcătuit astăzi dintr-un număr de 22 companii. A fost mereu implicat în activități asociative, întâi ca Președinte al Asociației Cărăușilor Particulari (ACPR), apoi ca Președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), încercând, prin proiecte colective, să ajute la evoluția industriilor reprezentate.

În prezent, Dragoș Anastasiu este Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, membru al Romanian Business Leaders , Membru al Task Force Antreprenoriat și Leader al Task Force Turism în cadrul Coaliției Pentru Dezvoltarea României.

Dragoș Anastasiu, implicat în proiecte din domeniul educaţiei

În vârstă de 61 de ani, Dragoș Anastasiu a fost și este implicat în numeroase proiecte din domeniul educației fiind unul dintre inițiatorii proiectelor "SuperTeach" și "Vreau să fiu antreprenor", programe dedicate profesorilor şi, respectiv, liceenilor din întreaga țară, desfășurate prin Fundația Romanian Business Leaders.

"Profesorii trebuie să devină mentori și să colaboreze între ei. În sistemul actual de învățământ copiii învață să concureze între ei, iar noi ca angajatori, avem nevoie de oameni care să colaboreze", a declarat Dragoș Anastasiu într-un interviu, potrivit superteach.ro.

Dragoş Anastasiu, pasionat lectură, fotografie şi sport

În timpul unor declaraţii mai vechi, antreprenorul a mărturisit că este convins că are înclinaţii pentru fotografie şi videografie. Totodată, el a spus că este pasionat de lectură, sport şi că a făcut volei de performanţă.

"Îmi place foarte mult sportul. Am făcut volei de performanţă. Îmi place să schiez, să joc tenis, să înot. Îmi place orice sport cu mingea. Am avut ca hobby fotografiatul, în sensul de laborator foto. Îmi place să fotografiez şi filmez, şi cred că am şi ceva talent. Îmi place să citesc o carte bună. Apropo de fotografii, cred că cel mai mult îmi place una cu mine, de când aveam cinci ani şi mă strâmbam; e alb-negru, e mică şi e fotografia mea preferată. În general, îmi plac fotografiile cu ceilalţi, nu cu mine", a spus Dragoș Anastasiu.

Dragoș Anastasiu este un exemplu relevant de antreprenor care a reușit să combine spiritul medical – rigurozitatea și grija – cu viziunea de business, contribuind semnificativ la transportul, turismul și dezvoltarea antreprenorială din România.