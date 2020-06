Celebrul om de afaceri a locuit în București până la 18 ani, când după absolvirea liceului Mihai Viteazu și după bacalaureat, în anul 1982, a plecat în Germania. Acolo a trebuit să bifeze și cea de-a 13-a clasă, pentru că așa era sistemul nemțesc, iar ulterior a urmat Facultatea de Medicină, J.W. Goethe din Frankfurt. Nu s-a oprit aici cu studiile și a continuat cu un doctorat în medicină internă, pe care l-a finalizat cu succes. Au urmat apoi 4 ani în care a profesat ca doctor.

Cum a început totul…

În anul 1995 a pus bazele Eurolines, companie care i-a adus recunoașterea în business. El a deținut pe rând funcțiile de președinte al Asociației Cărăușilor Particulari, apoi președinte ANAT, iar acum conduce Camera de Comerț Româno-Germană (AHK).

În anul 2019 a decis să-și vândă o parte din business și agențiile sale de turism către gigantul german DER Touristik, operator al brandului Dertour și una dintre cele mai mari companii de turism din lume, reușind tranzacția anului în România.

Atsăzi, Dragoș Anastasiu se dedică trup și suflet celui mai nou proiect al sau, Super Teach: educarea tinerilor în spirit antreprenorial. Dar simultan dezvoltă și business-urile pe care le-a mai păstrat în portofoliu: Hotelul Green Village Resort din Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, franciza Enterprise în România, Rent A Car și Eurolines, care este acum o companie de servicii de suport – contabilitate, payroll, it și marketing.

Cine este Dragoș Anastasiu, pe scurt? Cum v-ați descrie în cinci cuvinte?

Dragoș Anastasiu: Muncitor, neobosit, implicat, deschis, încrezător.

Când a început drumul dumneavasotră spre antreprenoriat. Cum v-a venit ideea și ce v-a inspirat cel mai mult?

Dragoș Anastasiu: Nici nu a fost ideea mea. Eram medic la început de drum, aveam un copil abia născut și tocmai mă mutasem într-o casă foarte frumoasă. Un cunoscut din România, care începuse un business – transportul de persoane cu autocarul din România către Germania, m-a rugat să îl ajut cu câteva chestiuni administrative. Întâi își căuta un sediu în Frankfurt, apoi avea nevoie de traducere de documente în germană.

În mod normal, nu aveam cu ce să îl ajut mai mult, era perioada în care îmi făceam lucrarea de doctorat, eram extrem de ocupat cu programul la spital. Doar că s-a dovedit că am putut să îl ajut mai mult și chiar foarte curând. Am avut atunci un pacient care lucra în Ministerul de Transporturi german. Și pe care l-am întrebat cum ar putea prietenul meu să continue să facă aceste curse de autocar către România. Pacientul meu, la ceva vreme după ce a fost externat, m-a contactat și mi-a dat direcțiile de urmat. Și, din nou, mi-am spus că aici s-a încheiat experiență mea cu transportul de persoane, m-am întors la gărzile mele de la spital, fără să mă gândesc o secundă că ar putea fi ceva mai departe.

Ei bine, după încă o vreme, cunoștință mea din România a apărut iar în viață mea. Începuse colaborarea cu cea mai mare firma de transport din Germania, Deutsche Touring și avea nevoie de ajutor să își poată deconta biletele de transport.

Iar din acest punct, lucrurile s-au rostogolit. Deși nu mă gândisem niciodată să renunț la cariera mea în medicină și cu atât mai puțin să îmbrățișez un drum antreprenorial, exact asta am făcut. Pe scurt, firma putea continua, autocarele puteau merge în continuare pe linia de Germania, dacă eu deveneam partener alături de Deutsche Touring/ Eurolines Germany, la acel moment cea mai mare firma de transport persoane din Europa. Și am acceptat să fac acest pas, în aceste condiții, Deutsche Touring era o firma puternică, îmi inspira încredere deplină. Doar că, din nou, lucrurile au luat altă întorsătură și am rămas singur în noua firma, parteneriatul nu s-a mai materializat decât în termeni comerciali

Se mai poate face business în România?

De ce un business în turism și nu în medicină?

Dragoș Anastasiu: Pentru că medicină, se pare, nu a fost pasiunea mea. Dacă eram pasionat, rămâneam medic și profesam și astăzi. Dar, și asta mi-am explicat după mulți ani, faptul că am făcut acel pas către antreprenoriat, în acel moment al vieții mele, destul de repede, a arătat că mă puteam vedea mai departe, fără să practic medicină.

Transportul și turismul au fost direcții care au explodat, și mai ales transportul, în primii ani de după Revoluție. Eu am început în 1995 și încă mai cred că am pierdut startul, era altceva dacă aș fi avut această oportunitate cu câțiva ani înainte. Oamenii își doreau atât de mult să călătorească, să evadeze din țară, după atâția ani de opreliști, încât autocarele plecau și veneau pline, fie că erau români plecați la muncă, la rude sau în vacanțe.

Care credeți că este cheia succesului în business în România?

Dragoș Anastasiu: Există o cheie a business-ului, în general, și una a celui din România. Per total nu poți reuși în business fără a genera încredere de jur împrejurul tău. Și aici mă refer la angajați, la clienți, la furnizori, la breaslă etc. Și asta nu merge dacă ești centrat pe ține și pe obiectivele tale fără să fii în același timp centrat pe ceilalți de lângă ține.

În mod specific, în România ai nevoie de o imensă adaptabilitate și flexibilitate. Suntem într-un climat impredictibil în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Dacă te comporți în stil „german” nu ai nicio șansă în România. La fel cum, dacă te comporți în stil „românesc” în Germania iar ai dat-o-n bară. Și, în plus, trebuie să ai inițiativa, să nu aștepți să „se facă” și să fii perseverant.

Este greu să faci business în România? Care este cea mai mare provocare cu care se confruntă un investitor român?

Dragoș Anastasiu: Am spus-o și cu alte ocazii: un an de business în România echivalează cu 4 ani în Germania. Cu alte cuvinte eu am cam 100 de ani de business în Germania. Cam atât de greu este. Și am mai spus și altceva: cine face cu succes business în România va avea succes înzecit oricunde altundeva în lume. E greu, dar dacă ar fi ușor, ar fi pentru toată lumea. Lipsa de predictibilitatea și atitudinea pasivă a multor colaboratori (care așteaptă că lucrurile „să se facă”) sunt cele mai mari provocări.

Dragoș Anastasiu premier? Cum ar arăta Guvernul lui?

Care este proiectul pe care vă axați cel mai mult astăzi și de ce?

Dragoș Anastsiu: Educația. Super Teach este un proiect în care mă implic de peste 2 ani și care este adresat profesorilor. Urmărește să schimbe mentalitatea acestora.

Pentru că o societate are nevoie de educație ( și de servicii medicale), nu poate crește și nu poate rezistă fără. Iar investițiile noastre trebuie să meargă în dascăli.

În zona de business, proiectul principal și de suflet a rămas hotelaria și anume Resortul Green Village din Sfântu Gheorghe / Delta Dunării. Probabil cea mai frumoasă locație și cel mai frumos loc din România. Un proiect extrem de greu, dar plin de provocări și părți frumoase.

V-ați gândit să intrați în politică? La ce partid? S-a vehiculat numele dvs. inclusiv că premier la un moment dat.

Nu poți să faci în mod credibil politică și antreprenoriat, ambele la nivel înalt, în același timp. Eu am făcut antreprenoriat și am încercat să ajut la progresul țării din zona asociativă și profesională. Susțin cu tărie că antreprenorii să între în politică, neînțelegând prin politică neapărat funcțîi înalte. Poți să faci politică la firul ierbii, acolo unde oamenii se întâlnesc în partide, discuta și fac politici publice. Ori așa ceva, la nivel de comisii economice, fac de mult timp.

Cum ar arăta România cu Dragoș Anastasiu premier? Care ar fi prima măsura pe care ați lua-o? Cum ar arăta Guvernul?

Dragoș Anastasiu: Ar fi un guvern suplu și în care m-aș gândi să am cei mai buni oameni din România. Oameni care în viață lor au condus și crescut echipe mari, oameni cu viziune și valori, oameni care au trecut prin cele mai complicate teste ale unui HR-ist și le-a luat cu brio. Oameni care știu să comunice și care sunt empatici. Principala grijă ar fi recâștigarea încrederii oamenilor simpli și antreprenorilor în mediul politic. Și implicarea celor mai buni specialiști în luarea deciziilor. Aș promova la toate nivelele parteneriatul public-privat și muncă în echipa în ministere, cât și cu cei din economia reală.

Sfaturi pentru tinerii care visează mare

Ce ați recomandă unui tânăr proaspăt ieșit de pe băncile școlii? Un business propriu sau mai întâi angajat? Ce drum ar trebui să parcurgă.

Dragoș Anastasiu: I-aș recomandă să facă business pe banii șefului sau (să fie deci intraprenor). Să încerce mai multe lucruri până când își descoperă pasiunea. Și, când a descoperit-o, să acumuleze aptitudini din plin. Abia după aceea să devină antreprenor.

Poate un tânăr care a fost în top în facultate și liceu să-și construiască o carieră de succes în România sau este mai ușor în afară țării?

Dragoș Anastasiu: Evident că poate. Și aici îi va fi cu siguranță mai ușor, dacă are spirit antreprenorial: îi pasă și acționează.

Pentru dvs. care este următorul obiectiv în business? Următorul pas în viață?

Dragoș Anastasiu: Să consolidez firmele pe care le am și să mă dezvolt că business-angel.

TEST FULGER marca Antena 3

Dragoș Anastasiu a acceptat și provocarea unui TEST FULGER. Iată ce a ieșit

Completați afirmațiile cu primul lucru care vă vine în minte:

Dacă nu eram Dragoș Anastasiu, și aș fi putut fi oricine, mi-ar fi plăcut să fiu pentru o zi Helmuth Kohl, în ziua reunificării Germaniei. Cel mai drag proiect al meu a fost copila mea, Andrea. Dacă aș da timpul înapoi, n-as schimba nimic Sunt foarte mândru de echipele mele. Sunt fericit când vad că am impact. Din primii bani câștigați, mi-am cumpărat habar nu mai am ce. Cel mai iubit dintre pământeni este Papa. Când aveam 10 de ani visam să fiu „casier la minister” ( habar nu am de ce!) Acum visez la o Romanie normală. Iubesc să interactionez cu oamenii. România este incredibil de ofertantă. Cel mai mult, în timpul liber, îmi place să fac sport. Filmul meu preferat este „Pe Aripile Vantului”. Melodia pe care o ascult când vreau să mă relaxez este „I will survive”. Motto-ul meu în viață este „nu te uita inapoi”.

II. Sunt duhul din lampa lui Aladin. Vă îndeplinesc pe loc trei dorințe. Vă ascult.

Să fiu sanatos până la moarte.

Să nu fiu vreodată o pacoste pentru cineva.

Să ajung să trăiesc într-o Românie normală.

III. Vă invit în mașina timpului. În ce an ați călătorit, de ce și ce vedeți în jur.

Aș vrea să călătoresc în viitor. Văd cum tehnologia facilitează accesul oamenilor către educație și procesul de învățare este la îndemână. Există sistem medical funcțional, spitale curate și medici motivați. Pandemia este demult depășită. Oamenii zâmbesc pe stradă și sunt relaxați. În ce an suntem? 2030? Sunt optimist? România este normală.

IV. Vă dau o fabrică de bani acum. Timp de o săptămână o puteți folosi nonstop, dar banii trebuie cheltuiți imediat. Ce faceți cu ei?

Dau suficient de mult celor dragi, pentru ca ei să nu se mai gândească la bani până la final de viață, investesc la Green Village pentru a face acolo cel mai frumos și sustenabil resort din lume și, cu restul, schimb radical sistemul educațional din România.