Mircea Diaconu: "Nu mai contează decât reaua-credinţă a acestui mecanism de creştere a preţului. Şi să terminăm cu chestia asta cu războiul"

"Cu calm, tehnic, pare că totul e în regulă. Nu e în regulă! Pentru că suma lucrurilor e egală şi când cineva, în general, se bucură foarte tare, proporțional, cineva trebuie să sufere la fel de mult.

Ceea ce înseamnă că în clipa în care, pe niște metode tehnice, profesioniste și așa mai departe, ajungem la demența asta și profiturile știute deja ale traderilor din sistem sunt uriașe. Asta produce automat o gaură proporțională celorlalți.

Deci când așa se întâmplă, îmi pasă așa de puțin de explicațiile tehnice.

Chiar nu mai contează nimic decât reaua-credință a acestui mecanism de creștere a prețului absolut nejustificat. Și să terminăm cu chestia asta cu războiul, că nu războiul a determinat aceste prețuri. (...)

Deci războiul a amplificat, a ajutat dacă vreți, dar nu a provocat. Provocarea este anterioară și este la nivel european, de business, de management, tot felul de termeni din ăștia care ne fac părul creţ", a spus Mircea Diaconu, vineri seară, la Antena 3.

730.000 de români s-au trezit cu facturi duble la energia electrică în lunile de vară. Sumele sunt aberante şi ajung chiar şi la 8.500 de lei pentru iulie şi august.

Şi asta pentru că facturile sunt calculate la consumul mediu de anul trecut iar furnizorii acuză autorităţile că au schimbat formula de calcul chiar la mijlocul lunii iulie.

Cu alte cuvinte, cine a consumat în 2021 peste 300 kwh, plăteşte la preţurile uriaşe de pe piaţă.

Două mesaje postate pe o rețea de socializare arată situația dramatică în care se află pensionarii din România, copleșiți de facturile uriașe.

"Am 74 de ani. Sunt pensionară singură, stau la bloc, în Slănic – Prahova, după cum știți, oraș neracordat la gaze. Mă încălzesc cu centrală pe curent electric. În iarna trecută, care a fost blândă, fără precipitații, am trăit în următoarele condiții: termostatul din dormitor a fost fixat la 18 grade. Am avut deschis numai caloriferul din dormitor.

În bucătărie am avut 7,5 grade iar în sufragerie 6. Pentru ultimele două luni de iarnă, am avut factură de 1.680 lei. Ar fi fost mai mare, noroc cu compensarea de 580 de lei. E drept, am o pensie nesimțită, de fost informatician, și anume: 2272 lei".

Şi un caz şi mai disperat:

"Nu am decât un televizor, frigiderul și tubul de oxigen fără de care nu pot trăi. Prin noua Ordonanță e redus plafonul până la care se acordă compensarea de la 300 kwh la 255 kwh.

Am o soră care mai vine din când în când la mine. Încălzește pe aragaz o oală cu apă și mă curăță cu prosopul umezit. Vine frigul, a venit deja. Tare îmi e frică și că voi sta fără căldură. O temperatură scăzută îmi provoacă vasoconstricție în arterele pielii, mâinilor și picioarelor. Risc, cu alte cuvinte, să mor în casă."