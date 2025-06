O nouă metodă folosită în jafuri a îngrozit Italia: hoţii sunau pe fix şi se dădeau drept poliţişti. Ce urma apoi

Bărbatul voia să îi determine pe proprietari să-şi părăsească locuinţele și, astfel, să le dea posibilitatea hoţilor să le jefuiască. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Mai multe apeluri telefonice efectuate în zona Pescara, Italia, au stârnit suspiciunile locuitorilor. Un bărbat se dădea drept poliţist şi îi convoca pe oameni, sub diverse pretexte, la secţie pentru a da declaraţii în cazul unor spargeri la magazinele de bijuterii.

"A avut loc un furt într-un magazin de bijuterii aici, în oraș. Mașina dumneavoastră a fost văzută în apropiere, ar trebui să veniți la noi pentru a da o declaraţie". Acesta este, pe scurt, apelul telefonic care a fost efectuat în ultimele zile la diverse numere de telefon fix ale unor locuințe din zona localităţii Colli și, de asemenea, din Spoltore, în regiunea Abbruzzo, Italia.

Bărbatul care efectua apelurile se dădea drept poliţist care le cerea oamenilor să se prezinte de urgenţă la secţie pentru a fi audiaţi. Doar că totul era pură invenție, cu singura intenție de a-i determina pe proprietari să-şi părăsească locuinţele și, astfel, să le dea posibilitatea hoţilor să le jefuiască.

O femeie din zona respectivă a povestit pentru Il Messaggero ce i s-a întâmplat: "A venit acest apel telefonic, un membru al poliţiei s-a recomandat de la celălalt capăt al firului rugându-mă să mă prezint cât mai repede posibil. Din fericire, am rămas lucidă și mi-am dat seama că mă confruntam cu o posibilă tentativă de a mă face să plec rapid din casă, evident pentru a o lăsa liberă și a o putea "curăța" cum trebuie. Așa că nu numai că nu am dat curs acestei solicitări, dar apoi, după ce am povestit familiei mele ce s-a întâmplat, am vorbit cu poliția, care ne-a confirmat că un eveniment de acest fel nu s-a întâmplat și că nu a fost nimic mai mult decât o încercare de a crea cele mai bune condiții pentru ca aceștia să comită un furt."

Curând femeia a descoperit că nu era singura care primea astfel de apeluri. "Am vorbit cu vecinii noștri și a reieșit că, cu puțin timp înainte și la scurt timp după apelul la care răspunsesem, familiile care locuiesc în apropierea casei mele primiseră și ele un apel similar. Pe scurt, mi se pare clar că această zonă a fost vizată în ultimele zile de o bandă de hoți gata să profite de cea mai mică absență din locuinţe pentru a comite jafuri."

Totodată, în aceeaşi zonă, a fost raportată o mașină suspectă de culoare închisă, cu un motor mare, cu trei persoane la bord care foarte probabil monitorizau zona şi erau pregătite să acţioneze când ar fi constatat că proprietarii plecau de acasă.

Din primele cercetări s-a descoperit că apeluri similare s-au înregistrat în ultimele zile și în alte zone apropiate. Este clar că şi în aceste cazuri, precum în cel cu reprezentantul fals al forțelor de poliție care sună pentru că o rudă are probleme după ce a suferit un accident, este vorba despre înşelătorii, iar autorităţile au făcut apel către populaţie să sune de urgenţă la 112 pentru a raporta situaţia.