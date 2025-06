Nunta în stil mare a lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez: 90 de avioane private și echipe de foști pușcași marini la Veneţia

Pentru a veghea asupra siguranței celor două sute de invitați, au fost angajaţi foști pușcași marini care lucrează pentru companii private, recrutați de magnat pentru a sta în afara hotelurilor și pe canale.Foto: Profimedia

Mai sunt doar câteva zile până la nunta lui Jeff Bezos şi a logodnicei sale Lauren Sánchez la Veneţia, care va avea loc între 26 şi 28 iunie, iar pregătirile sunt în plină desfăşurare.

90 de zboruri private, din Los Angeles, New York, Londra și Dubai. În plus vor acosta în curând la Veneţia iahtul Koru, în valoare de 500 de milioane de dolari al proprietarului Amazon, plus alte opt mega-iahturi. Unii pariază deja că majoritatea petrecerilor vor avea loc la bordul iahtului și nu pe uscat, chiar dacă cele trei evenimente cheie ale nunții anului dintre Jeff Bezos și Lauren Sánchez sunt organizate în lagună: o seară de gală la Lido pe 26 iunie, o reînnoire a jurămintelor pe insula San Giorgio pe 27 iunie și o petrecere finală la Scuola Grande della Misericordia sâmbătă, 28 iunie.

Și, pentru a veghea asupra siguranței celor două sute de invitați, au fost angajaţi foști pușcași marini care lucrează pentru companii private, recrutați de magnat pentru a sta în afara hotelurilor și pe canale. Aceştia au cerut permisiunea de a folosi jet ski-uri pentru a ține paparazzi, jurnaliști și protestatarii la distanța potrivită, relatează Corriere della Sera.

Washington Post, publicaţie care aparține lui Jeff Bezos, s-a grăbit să clarifice că 80% din produsele utilizate în cadrul festivităților provin de la furnizorii locali. Deși este sigur că, în plus, magnatul va face o donație semnificativă orașului, așa cum îi sugerase prietena sa Diane von Fürstenberg.

Și nu contează dacă activiștii din "No Space for Bezos" promit sabotarea evenimentului, mai ales pentru că s-a organizat deja un comitetul numit "Yes Venice Can" menit să contracareze protestele şi care este compus din "cetățeni, muncitori și companii pentru o Veneție internațională și incluzivă". Există o mare așteptare pentru cele 200 de vedete care au primit invitația exclusivă: de la Lady Gaga la Barbara Streisand, de la Leo DiCaprio la Ivanka Trump și Oprah Winfrey.

Există trei entități din Veneția care vor primi donațiile lui Jeff Bezos pentru nunta sa din lagună cu Lauren Sánchez, fostă jurnalistă și filantropă, care își vor celebra jurămintele între 26 și 28 iunie. Acestea sunt biroul venețian al UNESCO, pentru protejarea patrimoniului cultural al orașului; Corila, o asociație non-profit care reunește Universitatea Ca' Foscari, Iuav, Cnr și Institutul Național de Oceanografie și Geofizică Experimentală, care coordonează activitățile de cercetare legate de sistemul lagunar al Veneției, sub supravegherea Miur; și, în final, Universitatea Internațională din Veneția, un centru internațional de formare fondat de cele două universități venețiene, pentru căutarea unor soluții durabile pentru lagună.

În plus atelierul, care va crea obiecte unice din sticlă de Murano, nu a fost ales întâmplător: compania va dona o parte din veniturile obținute din comenzile de nuntă proiectului Vital, dedicat protejării ecosistemului lagunar.

Conform unor surse citate de Corriere delle Sera, astăzi are loc o simulare a fluxurilor de intrare aeriană în Veneto, organizată de Eurocontrol (agenția europeană care monitorizează cerul continentului și nu numai) împreună cu Enav (care gestionează traficul aerian civil în Italia).

Prezentatoarea TV Oprah Winfrey va decola din Teterboro, lângă New York, în timp ce Eric Schmidt, fost CEO al Google, va decola din Washington. Avionul privat folosit de Kylie Jenner, sora lui Kim Kardashian, ar trebui să zboare din Budapesta, în timp ce cel al lui Bill Gates, cofondator al Microsoft și filantrop, ar trebui să zboare din Bruxelles. Avionul lui Lachlan Murdoch, fiul magnatului media Rupert, și numărul unu al Fox Corporation și președinte executiv al News Corp, ar trebui să ajungă și el la Veneția.