Sorin Cîmpeanu, anunţ important privind decontarea navetei şi transportul local al elevilor

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a apreciat că pandemia a scos în evidență şi a amplificat problemele cronice ale învățământului românesc. În acest context, Ministerul Educaţiei a căutat soluţii pentru a genera echilibru între nevoile reale ale elevilor, între execuțiile bugetare ale anilor precedenți și între disponibilitățile bugetare actuale pentru a facilita accesul la educaţie al elevilor care sunt obligați să facă naveta.

„Pandemia a amplificat problemele cronice din învățământul românesc. Printre acestea partea de echitate a fost o problemă foarte importantă care a fost accentuată pe parcursul pandemiei. Riscul de abandon școlar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esențială.

Din păcate, nu am reușit să clarificăm reglementarea. Spre exemplu, Ministerul Educației are în buget sumele de aferente decontului navetei elevilor. Am prezentat o propunere care are trei caractere de notate.

În primul rând ministerul avansează suma, urmând ca luna următoare elevii să deconteze, să se regleze în raport cu suma avansată. Până acum elevii, părinții avansau suma, deci o schimbare importantă.

Până acum se decontau distanțele de până la 3 km, primii 3 km cu 10 lei pe luna. Am considerat că este ridicol acest plafon și am crescut la 30 de lei pe lună, adăugând după aceea câte 3 lei pentru fiecare kilometru până la 50 de km.

O altă noutate, nu am mai limitat la 50 de km. Dacă sunt elevi care sunt obligați să facă naveta la distanțe mai mari de 50 de km, li se decontează întreaga sumă. S-ar putea ajunge pentru 50 de km, spre exemplu, decontarea unui abonament de 171 de lei pe luna.

Ministerul Educației a făcut această propunere în echilibru între nevoile reale, între execuțiile bugetare ale anilor precedenți și între disponibilitățile bugetare actuale.

Dorim să promovăm săptămâna asta, chiar dacă este târziu, o Ordonanță de Urgență prin care să decuplăm naveta elevilor și să facem posibilă plata către elevi din bugetul pe care Ministerul Educației îl are.

Este nevoie de Ordonanță de Urgență pentru că este o lege 226 care are niște prevederi care, din păcate, nu au fost duse la bun sfârșit și o făcut inaplicabilă atât decontul navetei cât și a transportului local.

Pentru transportul local există două variante: plata de la bugetul de stat sau plata de la autoritățile locale și asta este o problemă foarte mare și asta pentru că la transportul local este vorba de o sumă de un miliard şi nu 100 de milioane precum în cazul navetei", a spus Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

