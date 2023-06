Vin bani pentru împăduriri prin PNRR. Orice român care are o jumătate de hectar de teren poate accesa programul

România ar putea avea, până la finalul anului 2026, încă 56.000 de suprafeţe împădurite, este anunţul făcut de Ministerul Mediului, în cadrul conferinţei România Inteligentă.

Autorităţile au discutat despre cum ar putea avea ţara noastră mai mult spaţiu verde şi un aer mai curat.

Practic, oricine are minimum o jumătate de hectar de teren poate accesa programul pentru împădurire finanţat prin PNRR.

"Avem peste 1,170 de miliarde de euro pe această componentă din care 803 milioane pe păduri şi biodiversitate", spune Cristian Valer Beșeni, secretar de stat în Ministerul Mediului.

Un exemplu de bune practici este judeţul Ilfov. Aici, autorităţile locale fac proiecte prin care îşi propun să reabiliteze sau să creeze noi spaţii verzi.

De asemenea, desfăşoară activităţii de educaţie ecologică în interiorul comunităţilor locale.

"Noi am demarat şi am elaborat documentaţia de urbanism şi amenajarea teritoriului pe ATJ. Suntem cu ea în faza de avizare şi am obţinut deja parte din avize şi suntem foarte încântaţi de acest lucru, cu atât mai mult cu cât este acordul aparatului de sprijin al Consiliului Judeţean", spune Olivia Ciobanu, arhitect-şef în Ilfov.

"Vom pune la dispoziţie un teren undeva în zona Cernica de 2,3 hectare pe care vom instala panouri.

Practic vrem să compensăm consumul de energie pentru toate clădirile Consiliului Judeţean, dar şi ale instituţiilor din subordinea CJ sau în coordonarea acestuia. Vorbim de peste 10-11 clădiri", a precizat Andrei Mihai, administrator public la CJ Ilfov.

Ministerul Mediului şi-a propus ca până la finalul anului 2026 România să aibă peste 56.000 de noi suprafeţe împădurite.