Brioşe cu făină de greier, ţuică din ananas şi îngheţată cu ghimbir. Inovaţie în alimentaţie, la Suceava

Tinerii au găsit soluţii inteligente pentru înlocuirea ingredientelor clasice din mâncăruri şi au venit cu preparate delicioase şi extrem de sănătoase cu speranţa că vor ajunge pe piaţă.

La competiția FIA Food Fest 2022 au participat 25 de grupe de studenți. Aflat la a treia ediție, evenimentul are ca scop încurajarea creativității studenților și facilitarea contacului cu companiile din domeniul industriei alimentare.

"Studenţii au reuşit să se mobilizeze să creeze produse alimentare noi, care sperăm să se regăsească pe piaţă.

Principalul scop este ca studenţii să lucreze în echipă, să vadă ce e dezvoltarea unui produs", spune Mircea Oroian, decan Facultatea de Inginerie Alimentară.

Studenții au folosit ingrediente inedite și noi în România, precum făina hiperproteică din greieri, achiziționată din Thailanda la prețul de 300 de lei kilogramul, sau amarantul, o pseudocereală, bogată în minerale, fără gluten.

Au existat, de asemenea, și produse speciale pentru oamenii care suferă de boala celiacă, de intoleranță la lactoză sau de diabet.

Premiul I a fost obținut de produsul "Vegan Sticks", iar pe locul doi s-au aflat două preparate: "Batonul Bukovina", cu urdă dulce, hrișcă, amarant și quinoa și "Ginger ice cream", înghețată de ghimbir.

Cu premiul III au fost răsplătite trei produse: brioșe cu făină de greier, pâine cu prune și miez de nucă, și Spinach roll meat - rulouri de carne și spanac.

Un student a creat chiar și o țuică din ananas.

"Ne-a venit ideea ca să facem o băutură mai specială, dintr-un fruct exotic, să vedem ce aromă putem obţine şi am încercat în decurs de două luni. Am făcut probe şi am ajuns la produsul final", explică studentul.

Fiecare produs a înseamnat circa 100 de ore de muncă din partea studenților.