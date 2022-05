Cel mai mare combinat siderurgic din România devine verde

Liberty Galaţi este cel mai mare producător de oţel din România, dar şi un uriaş exportator. Producţia de oţel este responsabilă, însă, la nivel global pentru 10% din emisiile de gaze cu efect de seră anual, motiv pentru care combinatul şi-a propus să ajungă la zero emisii de dioxid de carbon până la finalul deceniului.

”Greensteel este un proces prin care reducem masiv emisiile de CO2 care provin din producţia oţelului.

Liberty Steel are ambiţia să ajungă la zero emisii CO2 până în 2030, iar Liberty Galaţi este o parte importantă acestuit program. Investim în cuptoare electrice, dar şi într-un program educaţional pentru a fi siguri că avem aptitudinile şi oamenii necesari pentru a atinge ambiţia noastră până în 2030”, a spus Marian Elliott, Head of Risk & Sustainability GFG Alliance.

Oţelul produs la Liberty Galaţi se regăseşte în proiecte de infrastructură de anvergură precum Podul de peste Dunăre de la Brăila şi tronsonul de cale ferată Bucureşti - Otopeni.

De asemenea, Liberty Galaţi reprezintă un pilon esenţial pentru dezvoltarea economică şi socială atât a municipiului Galaţi, cât şi a regiunii, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din zona de est.

Liberty Galați e un producător de top. Am crescut producția în ultimul an și vom crește pentru a acoperi cerera de oțel din regiune, mai ales pe fondul evenimentelor din Ucraina, care au afectat lanțul nostru de aprovizionare”, a declarat Aida Nechifor, Director General Liberty Galați.

Liberty Galaţi asigură totodată şi un viitor pentru tinerii din regiune.

Studenţii au oportunitatea să facă practică la combinat şi astfel sunt pregătiţi specialişti pentru realizarea marilor investiţii.

”Suntem cei care aduc anual 100 de milioane de euro în economia locală din Galaţi prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție.

În același timp cred că România suferă enorm în această perioadă şi cred că va suferi şi în perioada imediat următoare de o lipsă de persoane pregătite în meseriile de bază. Un pod sau pilonii unui pod nu se construiesc doar cu ingineri, ci e nevoie şi de persoane mediu calificate pentru realizarea acestor investiții.

În cadrul universității avem un departament de formare continuă şi transfer tehnologic unde anual face reconversie sau pregătim peste 5.000 de persoane prin acest departament.

Suntem parternii principali în Academia Greensteel. Foarte mulți studenți fac stagii de practică și ulterior se angajează în combinat”, spune Dr. Alexandru Nechifor, Prorector Universitatea Dunărea de Jos din Galați.

Liberty Galați este cel mai mare combinat integrat din țară și lider în fabricarea produselor siderurgice, cu o capacitate actuală de producție de 2 milioane de tone de oțel.

Produsele furnizate de Liberty Galați sunt utilizate în industria navală, în construcții, în industria auto și în industria de petrol și gaze.