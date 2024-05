Orașul din România în care circulă primul autobuz cu hidrogen din țară. Prețul său se ridică la sute de mii de euro

Într-un mare oraș din România circulă primul autobuz cu hidrogen din țară. Acesta a fost testat și de autoritățile locale și de specialiștii care lucrează în cadrul acestui proiect.

Clujenii au ocazia să se plimbe gratis prin oraș cu un autobuz special. Este vorba despre un autobuz ce folosește hidrogenul ca și combustibil, o premieră pentru România. Totul, în cadrul unui program european de promovare a noii tehnologii în Europa Centrală și de Est.

Autobuzul alimentat cu hidrogen a circulat pe mai multe linii de transport în comun din Cluj-Napoca. El a fost testat și de autoritățile locale și de specialiștii care lucrează în cadrul acestui proiect.

"Autobuzul este precum cele electrice pe care le ştiţi. Diferenţa este că acest autobuz generează energie. În interior are o celulă de combustibil care foloseşte hidrogenul", a spus Erik Kuus, CEO Zerobus.

La turul inaugural al călătoriei cu autobuzul viitorului a participat și un oaspete special, ambasadorul Marii Britanii în România. În Regatul Unit această tehnologie este folosită de ani buni.

"Unul dintre cele mai importante aspecte ale locului meu de muncă este de a consolida relaţiile comerciale dintre Regatul Unit şi România, în special în domeniul energiei, în special în domeniul energiei verzi. Mai exact în zona hidrogenului. Deja avem o strategie de lungă durată în Regatul Unit pe care o putem împărtăşi cu voi", a afirmat ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Mattheu Portman.

Clujul are ambiții mari cu privire la folosirea acestui tip de combustibil in viitor. Un asemenea autobuz însă nu este ieftin, el costă circa 550.000 de euro în prezent. Autonomia de transport este de aproximativ 350 de kilometri, dar poate fi incarcat foarte repede, in circa zece minute.