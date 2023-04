Ilfov, primul județ integrat 100% în platforma ghișeul.ro. Pași mari spre digitalizarea tuturor serviciilor

”Ilfov este primul județ integrat 100% în platforma ghișeul.ro”, anunță Ștefan Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Ștefan Rădulescu a vorbit în cadrul conferinței naționale “Ilfov, județ inteligent – Digitalizare, Educație, Cercetare, Inovare”, despre multitudinea de proiecte pe care Consiliul Județean Ilfov le are finanțate.

”Președintele Consiliului Județean, domnul Thuma Hubert, a avut un rol extrem de important, pentru că a format în jurul său o echipă de oameni pregătiți care doresc să facă o schimbare și care doresc să aducă județul Ilfov acolo unde este locul său.

Pentru că vorbim de un județ extrem de important, care înconjoară capitala României, care are un grad extrem de important de dezvoltare. Avem cea mai mare creștere a numărului de cetățeni, cea mai mare creștere a populației din ultimii 30 de ani, care s-a făcut conform ultimului recensământ.

Digitalizarea serviciilor

Obiectivul nostru și al președintelui a fost acela de a transforma serviciile publice într-un mod cât mai eficient cât și cât mai digital, astfel încât cetățenilor să le fie mult mai ușor să acceseze orice tip de serviciu public. Aș vrea să spun că am pregătit o serie de proiecte în toate domeniile. Deci nu ne-am raportat la un domeniu și nu ne-am oprit la activitatea pe care o desfășurăm noi în cadrul Consiliului Județean Ilfov. Ci ne-am uitat la fiecare domeniu în parte. Și aș vrea să dau câteva exemple.

Apa - canal

Dacă vorbim de domeniul proiectului de apă-canal. Avem undeva la 520 de milioane de euro care merg în infrastructură de rețea apă-canal.

Pe lângă acest proiect, împreună cu colegii din Consiliul Județean, am reușit să accesăm un proiect care se adresează unui număr de trei primării din județul nostru, unde montăm contoare inteligente.

Rolul acestora este, în primul rând, de a facilita și de a reduce consumurile necontrolate din rețeaua de apă-canal. De asemenea, pentru cetățean, nu mai este nevoit să transmită acel index lunar. Și de asemenea, faptul că fiecare consum este reflectat exact în factură, în sensul în care nu mai apar acele facturi despre care se tot vorbește în spațiul public.

Educație

Aș merge mai departe în zona de educație. Acolo am avut un parteneriat cu Inspectoratul Școlar, la nivelul județului Ilfov, și cu anumite unități de învățământ și am făcut consiliere vocațională, am sprijinit financiar achiziționarea de niște teste care sunt destinate elevilor de clasa a VII a și a VIII, astfel încât să vedem către ce se îndreaptă ei și ce aplicare vocațională au.

Primul județ integrat 100% în platforma ghișeul.ro

Mergând mai departe, avem o colaborare foarte strânsă cu celelalte primării din județul Ilfov, avem un număr de 40 de primării la nivelul județului, și împreună cu Autoritatea pentru Digitalizare a României și împreună cu colegii din Consiliul Județean am reușit să fim primul județ integrat în proporție de 100% în platforma ghiseul.ro. Practic toate primăriile din județul nostru, în momentul de față, au capacitatea de a încasa taxe locale prin aplicația ghiseul.ro.

Deșeuri

Mai mult decât atât, avem un proiect pe deșeuri, și acolo avem o componentă de digitalizare, în sensul în care pe autospecialele care vor fi achiziționate și pe pubelele de gunoi vor fi puse niște microcipuri prin intermediul cărora, printr-un sistem informatic, vom vedea cantitățile de deșeuri din zonele de proveniență și de asemenea vom reuși, cu mai multă ușurință, să respectăm legislația în sensul în care există un principiu, ”plătești cât arunci”, și atunci vor fi mult mai ușor de identificat cantitățile de deșeuri și zonele de proveniență.

Platformă de relaționare cu cetățenii

Trebuia să încep poate cu proiectul pe care îl avem finanțat prin POCA, un proiect pe care îl avem în implementare. Suntem în stadiul aproape final, suntem în faza de testare a platformei. Am creat o platformă prin care vom relaționa cu cetățenii din județul Ilfov, în sensul în care vor putea depune cereri, petiții, solicitări în toate domeniile. Ceea ce este de scos în evidență este că vor fi informații în funcție de stadiul solicitării pe care o au.

Pentru cei din conducere, aceștia vor putea urmări exact numărul de cereri, stadiul lucrării, astfel încât să știe dacă se blochează undeva lucrarea. Pentru că atât timp cât serviciile publice din consiliile județene, consiliile locale nu vor fi complet digitalizate, nu vom putea ști unde este o lucrare, de exemplu, și de ce trenează într-un anumit compartiment sau departament. Eu cred că această platformă va fi pusă în câteva luni în funcțiune și dată spre folosință cetățenilor județului Ilfov.

De asemenea, vor putea achita taxe, prin intermediul platformei, și ceea ce este foarte important de spus este că vom avea acele semnături digitale pe care le vom oferi cetățenilor în mod gratuit. Pentru că altfel nu ar putea semna anumite documente în acest format digital fără să își facă un cont separat și să plătească separat. Deci noi vom oferi acest serviciu în mod gratuit”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, în cadrul conferinței România Inteligentă.

Conferinţa, organizată de România Inteligentă şi moderată de Adrian Ursu, a început joi, 27 aprilie 2023, la ora 09:30, la Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest, Sala Regina Maria.

Conferința este transmisă în direct pe site-ul antena3.ro si pe pagina de Facebook Antena 3 CNN, iar tronsoane ale dezbaterii sunt preluate Live pe postul TV Antena 3 CNN.

Dezbaterea își propune să pună lucrurile în mișcare în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice.