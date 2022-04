Cum sunt identificați criminalii de război din Ucraina. Autoritățile se folosesc de cele mai noi tehnologii pentru a-i urmări pe inamici

Mykhailo Fedorov, viceprim-ministru al Ucrainei și ministru al transformării digitale, a scris într-o postare pe Telegram că scopul final este acela de a „risipi mitul unei „”operațiuni speciale” în care „nu există recruți” și „nimeni nu moare”.

Mykhailo Fedorov a confirmat că tehnologia de supraveghere a fost folosită în acest mod, fără să precizeze numele companiei care furnizează serviciile de recunoaștere facială.

Cu toate acestea, anunțul a fost făcut la câteva săptămâni după ce Clearview AI, un furnizor de servicii de recunoaștere facială din New York, a început să-și ofere serviciile gratuit Ucrainei în aceleași scopuri, transmite Forbes. Oficialii ucraineni au confirmat ulterior pentru Forbes că este vorba despre Clearview AI.

Imaginile surprinse de drone, imaginile din satelit și fotografiile și videoclipurile surprinse de oamenii din Ucraina, toate joacă un rol în identificarea persoanelor implicate în război.

„Ucraina este primul conflict major în care am văzut utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială la o asemenea amploare, dar este departe de a fi ultimul”, a spus Peter Singer, specialist în securitate la New America, un think tank din Washington, pentru New York Times.

„Va fi din ce în ce mai greu pentru viitorii soldați să-și păstreze identitatea secretă, la fel ca și pentru civilii obișnuiți care se plimbă pe străzile din oraș.” , a adăugat el.

Un alt exemplu prin care ucrainenii demonstrează cât de importantă este digitalizarea chiar și pe timp de război este crearea unui website pe care pot fi raportate abuzurile din timpul conflictului. Site-ul conține fotografii și relatări ale martorilor, pentru a putea fi folosite ulterior în instanță.