Sfatul specialiștilor în finanțe pentru români: "Va fi tot mai competitiv să trăiești în România, iar planificarea va fi esențială"

Cum să devii independent financiar. Sursa foto: Profimedia Images

Viața în România se scumpește de la o zi la alta iar, în acest context, este foarte important ca oamenii să știe cum să-și gestioneze banii.

Mai mulți specialiști în educație financiară au explicat, la Antena 3 CNN, în cadrul conferinței "România inteligentă. Viitor asigurat. Viața și sănătatea românilor, pe mâini bune", cum pot românii să se pună la adăpost de șocurile de natură financiară.

"Viața este din ce în ce mai competitivă. Adică, vedem că este din ce în ce mai scump să-ți cumperi un burger în București, față de acum 10 ani. Aici vine motivația: 'De ce să mă educ financiar sau de ce să știu ce să fac cu banii mei?' Pentru că va fi din ce în ce mai competitiv sau mai greu să trăiești și vei avea nevoie. Va fi din ce în ce mai scump să trăiești chiar și în România și pentru asta trebuie să știi câte ceva despre banii tăi. Oamenii nu ar trebui să facă bani pentru acum, ci ar trebui să facă bani pe care să-i aibă la pensie. Ceea ce în mod pompos se numește planificare financiară pentru viitor", a declarat Andrei Perianu, trainer în consultanță financiară.

"Dacă vorbim de educație financiară, pentru noi, ca și asociație, este un pilon strategic. Avem portalul asiguropedia.ro, care este cea mai longevivă platformă de educație financiară. Avem campaniile media pe care le desfășurăm de la an la an: de exemplu, campania 'Gata pentru viață', dedicată asigurărilor de viață și de sănătate. Avem programul flagship, pe care îl dezvoltăm în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu Institutul de Studii Financiare. Se numește 'Academia de Asigurări' și este la cea de-a treia ediție. Am ajuns la studenți din toată țara, studenți din zece centre universitare din România", a spus Roxana Băluță, coordonator Programe UNSAR.

"Avem de lucru pentru a ridica standardul de pregătire al celor care sunt în contact direct cu piața, cu consumatorii. În felul acesta, vom reuși să oferim, ca piață, soluții adecvate consumatorilor finali", a conchis Sorin Cristea Mititelu, vicepreședinte ASF.