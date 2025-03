Una dintre cele mai vechi clădiri din Timiș poate fi vizitată acum de turiști. Castelul Mocioni a fost reabilitat

Conacul Mocioni de la Foeni a fost reabilitat, iar clădirea va fi redată publicului și inclusă în circuitele turistice si culturale. Foto: Antena 3 CNN

Un simbol al patrimoniului bănățean a fost salvat de Consiliul Judeţean Timiş. Conacul Mocioni de la Foeni a fost reabilitat, iar clădirea va fi redată publicului și inclusă în circuitele turistice si culturale. Autorităţile locale au reuşit să deblocheze proiectul, iar lucrările au fost duse la bun sfârșit. La Castelul Mocioni urmează acum să fie organizate evenimente culturale, expoziții şi diverse activități care au menirea să transforme acest spațiu într-un centru al vieții culturale din Banat.

Conacul Mocioni din Foeni, una dintre cele mai vechi clădiri din județul Timiș, a fost construit în anul 1750 ca reședință a familiei nobiliare Mocioni. După naționalizarea regimului comunist, conacul a fost folosit pentru diverse funcții, precum baie comunală, grădiniță şi sală de sport, iar în perioada comunistă au avut loc modificări care au deteriorat structura istorică. După 1990, clădirea a fost folosită ca discotecă și cămin cultural.

Ruxandra Adam, manager proiect: Una dintre activitățile din cadrul proiectului a fost scanarea fondului familiei Mocioni, care se afla la arhivele naționale din București. Asta înseamna că, orice voia să afle vreo informație despre familie, unde a locuit, ce proprietăți a mai deținut, trebuia să se deplaseze până la București. Noi am vrut să punem asta la dispoziție locuitorilor din județ, care astfel pot afla mai multe informații despre familie și într-un mod care poate fi cât mai ușor de utilizat.

Proiectul de reabilitare, început in 2023, în condiții dificile, a ajuns la final după ce Alfred Simonis, a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Timiș.

Alfred Simonis, președinte CJ Timiș: Județul Timiș este privileagiat, din fericire, având multe conace, castele și biserici monument istoric. Din păcate, marea lor majoritate arată deplorabil, așa am găsit și acest conac. Am aplicat pentru fonduri europene, am atras integral fonduri necesare acestui obiectiv. Este fundamental pentru România să atragă cât mai multe fonduri europene. Avem numeroase astfel de edificii și monumente care pot fi exploatate, dar e nevoie de investiții în ele. La nivelul județului Timiș, bani europeni, bani externi, bani din bugetul propriu vor fi investiți în fiecare an în cultură, artă și educație.

Conacul Mocioni va găzdui de acum evenimente culturale, expoziții și diverse activități care să-l transforme într-un centru al vieții culturale din zonă și un magnet pentru turiști.

Natalia Intotero, ministrul Culturii: România inteligentă trebuie să fie susținută. Avem valori, începând de la copii tineri care trebuie să fie sprijiniți. O parte a acestui sprijin vine de la fundația Dan Voiculescu. Acești tineri au nevoie de astfel de locații pentru a-și pune în valoare creațiilor lor și pentru a duce tot ceea ce are poporul român de preț, tradiția și cultura noastră.

Reabilitarea Conacului Mocioni a fost finanțată prin cadrul Programului RO-CULTURA, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 17,5 milioane de lei. La această sumă, Consiliul Judeţean Timiş a contribuit cu 5,6 milioane de lei.