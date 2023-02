Emisiunea România Inteligentă a fost premiată la prima ediţie a Galei Cercetării

Emisiunea România Inteligentă, realizată de Cătalina Porumbel şi Adrian Ursu a fost premiată la prima ediţie a Galei Cercetării organizată la Ateneul Român din Capitală.

Sursa foto: Antena 3 CNN

La eveniment au fost felicitaţi cei mai buni cercetători români, atât din diaspora, cât şi din ţara noastră.

Emisiunea Antena 3 CNN a primit premiul Media pentru susținerea digitalizării si promovării cercetării românești.

"Premiul din această seară este, de fapt, pentru toţi românii care fac această ţară frumoasă şi inteligentă. Eu, în această seară, am mai găsit 100 de motive cu care mă duc acasă şi o să le spun copiilor mei că merită să rămâi în această ţară", a declarat Cătălina Porumbel.

Gala a fost organizată în premieră de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Iar aceasta primă ediție se dorește a fi începutul unui eveniment de tradiție, prin care să se recunoască meritele deosebite și rezultatele excepționale din domeniul cercetarii.

"Da, se poate şi în România. E sloganul cu care am pornit şi continuăm România Inteligentă, iar astăzi am fost foarte bucuros din două motive: unul pentru că m-am uitat în sală şi am văzut că, în ciuda exportului de creiere din ultimii ani, încă mai avem, iar suma IQ-ului din sală depăşeşte bugetul Ministerul Educaţiei în bani, ceea ce e un lucru bun, iar al doilea motiv de bucurie este acela că, fiind foarte bătrân, m-am gândit că am prins prima ediţie pentru că la următoarele nu ştiu dacă o să mai premiem doar inteligenţa naturală, ci o să premiem inteligenţa artificială care o să creeze inteligenţă la rândul ei. Aşa că, deocamdată, cât încă mai sunt oameni pe care să îi mai premiem este bine. De asta Antena 3 CNN este ceea ce este şi anume o televiziune care promovează valoarea şi o găseşte şi o dă înapoi celor care trebuie să o recunoască", a precizat şi Adrian Ursu.

In cadrul evenimentului au mai fost premiaţi atât cercetători din ţară cât şi din străinătate.