Florin Jianu: "Întreprinzătorii români nu sunt atât de interesați de digitalizare! Riscăm să pierdem această competiție!"

Foarte puțini întreprinzători din România sunt interesați de procesul de digitalizare, susține Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Florin Jianu a afirmat, în cadrul conferinței naționale "Digitalizarea României - Proiect de ţară", organizată de Antena 3 CNN prin proiectul România Inteligentă, că doar unul din zece întreprinzători accesează finanțări pentru procesul de digitalizare.

”Sunt două sisteme relativ diferite care interacționează, dar nu interacționează. Este, în primul rând, sistemul public care trebuie să își facă treaba și să se digitalizeze, în al doilea rând și sistemul privat care trebuie să se digitalizeze. Viteza trebuie să fie similară, deoarece altfel creăm falii în societate și vedem o viteză a mediului privat mult diferită față de mediul public. Vedem, de fapt, o competiție globală în ceea ce înseamnă acest proces de digitalizare și vedem schimbări totale și în ceea ce privește piața forței de muncă, cu cetățenii digitale, cu firme care se fac electronic și care funcționează rapid în termeni de minute în alte țări și riscăm să pierdem această competiție.

Din păcate, întreprinzătorii români nu se uită atât de mult la digitalizare, s-au uitat mai mult anii trecuți, însă anul acesta foarte puțin, au apărut alte probleme contextuale. Inflația a fost una dintre probleme, scăderea cererii interne, pentru că piețele s-au micșorat și s-au restrâns.

O problemă contextuală care a apărut în ultimii doi ani de zile este reprezentată și de războiul de la granița României. Încerc să vă creez o imagine asupra lucrurilor pentru a vă arăta felul în care funcționează economia și provocările pe care întreprinzătorii le au”, a explicat Florin Jianu.

”8 din 10 întreprinzători, în ceea ce înseamnă proces de digitalizare, alocă resursele proprii. Mai puțin de 1 din 10 accesează finanțări, însă este foarte puțin. Ar trebui să ridicăm acest procent și să avem din ce în ce mai multe finanțări, dacă nu să fie dedicate digitalizării, să fie componente de digitalizare.

Astăzi, de exemplu, am discutat și cu Ministerul Economiei și am propus din partea Consiliului IMM-urilor și a fost și adoptat ca în toate finanțările naționale, pentru întreprinzătorii de tip Start up, pentru microindustrializare, pentru femeile întreprinzători, să existe o componentă, un pachet de digitalizare. Și asta ar trebui să devină regulă și să extindem această abordare.

Dacă mă întrebați pe mine, eu aș face lucrurile mult mai simple pentru întreprinzători. În sensul în care, de ani de zile, propunem acest lucru. Să creem niște vouchere de digitalizare pe care să le dăm pe scară largă întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru că este limitat să spui că ai ajutat 100 de întreprinderi, 1000 de întreprinderi, la un număr de 850.000 de IMM-uri. Deci, dacă vrem să ajutăm, trebuie să găsim o modalitate să ajutăm sistemic”, a mai spus președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în cadrul conferinței naționale "Digitalizarea României - Proiect de ţară", organizată de Antena 3 CNN prin proiectul România Inteligentă.