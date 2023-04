Monica Anisie, la Conferința România Inteligentă: "M-a întrebat o fetiță de ce nu a putut participa online la ore când era acasă din motive medicale"

Fostul ministru al Educației, Monica Anisie, a fost prezentă la Conferința România Inteligentă, în cadrul căreia s-au dezbătut subiecte despre educație, digitalizare și inovație.

Invitată la Conferinţa naţională Antena 3 CNN “România Inteligentă”, fostul ministru al Educației, Monica Anisie, a vorbi despre importanța digitalizării educației și implicit a orelor de curs.

Monica Anisie a pus accentul pe faptul că elevilor nu trebuie să li se refuze dreptul la educație, iar în cazuri excepționale, când aceștia nu pot ajunge fizic la ore, să li se permită accesul la orele online.

"Considerăm că de mici, copii știu să folosească tableta și telefon. Dar, această folosire a instrumentelor digitale trebuie într-un fel dirijată pentru ca cei mici să știe ce trebuie să facă cu aceste instrumente.

De aceea, când eram ministrul Educației am elaborat o strategie națională, Smart Edu, pentru că atunci când am fost nevoiți să predăm online, profesorii nu erau pregătiți pentru așa ceva. Probabil singurul beneficiu adus de perioada pandemiei a fost acela că a împins România către digitalizare", a declarat Monica Anisie.

Conform fostului ministru al Educației, județul Ilfov este campion la digitalizare datorită investițiilor făcute de către Consiliul Județean, precum table inteligente, calculatoare și tablete.

De asemenea, Monica Anisie a mai povestit despre o întâmplare care a marcat-o.

Aflată într-o vizită la o școlă, fostul ministru a fost întrebat de către o elevă de ce nu a putut participa la ore online, atunci când acesta se afla acasă din motive medicale.

Situația prezentată de copil i-a strânit interesul, întrebându-se chiar dânsa de ce nu se mai pot realiza ore online pentru copii care nu pot participa fizic la ore din diferite motive.

"Este foarte important să le putem oferi copiilor posibiliatatea de a participa la ore și online, atunci când sunt cazuri excepționale, bineînțeles", a mai adugat Monica Anisie.

Întrebată dacă există programe educaționale care să se preteze pe astfel de situații, Monica Anisie a dat drept exemplu județul Ilfov, acolo unde Consiliul Județean Ilfov în parteneriat cu Inspectoratul școlar al județului Ilfov au dezvoltat un program numit "Ora de știut".

"Eu cred că acesta este viitor, iar investind în educație, investim în viitor. Trebuie să dezvoltăm competențe digitale pentru copii, pentru profesorii, dar trebuie să dezvoltăm și aceste platforme pe care trebuie să le folosim în viitor", a încheiat Monica Anisie.

Conferinţa, organizată de România Inteligentă şi moderată de Adrian Ursu, a început joi, 27 aprilie 2023, la ora 09:30, la Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest, Sala Regina Maria.

Conferința a fost transmisă în direct pe site-ul antena3.ro si pe pagina de Facebook Antena 3 CNN, iar tronsoane ale dezbaterii au fost preluate Live pe postul TV Antena 3 CNN.

Dezbaterea și-a propus să pună lucrurile în mișcare în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice.